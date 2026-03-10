11~20일 국제선 30개 노선 특가 판매



부산 출발 후쿠오카 5만 9900원부터

에어부산이 일본 다카마쓰와 시즈오카 신규 운항을 기념해 국제선 항공권 할인 프로모션을 실시한다.

이번 프로모션은 11일 오전 11시부터 20일까지 10일간 진행되며 부산과 인천 출발 국제선 30개 노선을 대상으로 특가 항공권을 판매한다. 탑승 기간은 이달 11일부터 6월 30일까지이며 항공권은 에어부산 홈페이지와 모바일 웹·앱을 통해 구매할 수 있다.

프로모션 항공권은 유류할증료와 공항시설 이용료가 포함된 편도 총액 기준이다. 부산 출발 노선은 후쿠오카와 오사카 5만 9900원, 나가사키·다카마쓰 6만 2000원, 도쿄(나리타)·마쓰야마 6만 7200원, 시즈오카 13만 2200원부터 판매한다. 이 밖에도 칭다오 7만 9900원, 타이베이 9만 9900원, 울란바토르 10만 9900원, 가오슝 11만 9900원, 마카오 12만 5900원, 세부 8만 9900원, 다낭 9만 9900원, 방콕 11만 9900원, 괌 9만 9900원 등 다양한 노선이 특가로 제공된다.

인천 출발 노선은 후쿠오카 6만 9900원, 오사카 7만 9900원, 도쿄(나리타) 9만 9900원, 홍콩 8만 9900원, 나트랑 10만 9900원, 보홀 10만 9900원, 치앙마이 11만 9900원, 방콕 12만 9900원부터 판매한다.

에어부산은 특가 항공권과 함께 다양한 이벤트도 마련했다. 다카마쓰 노선 이용 고객에게는 왕복 운임 10만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 3만원 할인 쿠폰을 선착순 제공한다. 또 일본 소도시 노선 항공권 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 숙박권과 테마파크 입장권 등을 제공할 예정이다.

이와 함께 에어부산 홈페이지와 모바일 회원을 대상으로 여행 플랫폼 '트립닷컴'과 제휴한 호텔 예약 할인 혜택도 제공한다.

에어부산 관계자는 "다카마쓰와 시즈오카 신규 취항을 기념해 고객들이 합리적인 가격으로 해외여행을 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 다양한 노선과 혜택을 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.

에어부산은 부산발 시즈오카와 다카마쓰 노선을 각각 오는 3월 30일과 31일부터 주 3회 일정으로 운항할 예정이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



