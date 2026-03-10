'코리아 비즈니스 엑스포 강서' 기념 공연

송가인·다이나믹 듀오·효린 출연

서울 강서구(구청장 진교훈)가 다음 달 1일 오후 7시 KBS아레나(공항대로 376)에서 'K-POP OK Live 콘서트'를 개최한다.

이번 공연은 3월 30일부터 4월 2일까지 코엑스 마곡에서 열리는 '2026 코리아 비즈니스 엑스포 강서' 개최와 주최기관인 세계한인경제무역협회(월드옥타) 창립 45주년을 기념해 강서구와 월드옥타가 공동 주최한다.

OK Live 콘서트 포스터. 강서구 제공. AD 원본보기 아이콘

송가인·다이나믹 듀오·효린·최수호·하입프린세스·에이뎁 등 다양한 K-팝 장르의 아티스트들이 출연해 무대를 꾸민다. 엑스포 참가 회원뿐 아니라 일반 주민도 누구나 관람할 수 있다.

이달 16일까지 조기 예매 특별 할인이 적용된다. 티켓링크에서 VIP석 7만원(정가 10만원), R석 6만원(8만원), S석 5만원(7만원)에 구매할 수 있다.

코리아 비즈니스 엑스포는 국내 최대 규모의 한인 경제인 네트워크 행사로, 75개국 156개 지회 재외동포 CEO 7000여 명과 차세대 경제인 2만1000여 명이 소속된 월드옥타가 주최한다.

엑스포 기간에는 글로벌 AI 스타트업 대회·수출상담회·경제포럼 외에 글로벌 취업설명회·아트페어·북 콘서트 등 일반 구민 참여 프로그램도 마련된다. 강서구는 지난해 5월 서울 기초자치단체 최초로 엑스포 유치에 성공했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



