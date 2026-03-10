리뉴얼 오픈 후 한 달간 누적 방문객 5만명

소매 매출 159% 증가

롯데마트는 인도네시아 마타람점을 도매와 소매의 강점을 결합한 '하이브리드 매장'으로 재단장한 후 매출과 고객 수가 모두 늘었다고 10일 밝혔다.

지난달 5일 리뉴얼 오픈 이후 한 달간 누적 매출이 전년 동기 대비 60% 증가하고, 고객 수는 약 4배로 늘었다.

롯데마트는 기존 1400평 규모의 마타람점 도매 매장을 일반 소비자를 위해 1000평의 그로서리 전문 매장과 400평 규모의 도매 매장으로 재구성했다.

특히, 먹거리 면적을 63%에서 90%까지 확대해 그로서리 분야를 강화하고, 'K밀솔루션'(K-Meal Solution)을 도입해 K푸드, 카페, 베이커리 등을 매장 입구에 전면 배치했다. 그 결과 K밀솔루션은 오픈 한 달 만에 누적 방문객 5만명을 돌파했다.

마타람점 소매 부문은 재단장 후에 한 달간 매출과 방문객이 전년 동기 대비 각각 159%, 289% 증가했다. 신선식품을 포함한 냉장·냉동 상품의 진열 면적을 기존보다 70% 확대한 것이 주효했다.

차우철 롯데마트·슈퍼 대표는 "데이터에 기반한 상권 분석을 바탕으로 롯데마트 마타람점은 소매 강화형 하이브리드 매장이 현지에서 기대 이상의 성과를 내고 있으며, 특히 'K밀솔루션'을 통해 K푸드의 인기와 함께 롯데마트만의 그로서리 경쟁력을 입증했다"면서 "발리점과 마타람점의 성공 모델을 더욱 진화시켜, 올해는 인도네시아 주요 도시 중심으로 하이브리드 매장을 적극적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

