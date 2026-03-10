화요일인 10일 전국적으로 맑겠으나 일교차가 커 건강 관리에 유의해야겠다. 11일까지 전국 아침 기온이 영하권을 기록하면서 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 클 것으로 예상된다.

이날 오전 5시 기온은 서울 -0.1도, 인천 -0.1도, 수원 -2.2도, 춘천 -4.0도, 강릉 1.4도, 청주 -0.6도, 대전 -2.0도, 광주 -0.3도, 제주 4.2도, 대구 -1.2도, 부산 3.0도, 울산 0.7도, 창원 3.0도 등이다.

서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다.

낮 기온은 평년(8∼13도)보다 살짝 낮은 7∼12도로 예보됐다.

낮에는 기온이 오르면서 강·호수·저수지 등의 얼음이 녹아 깨질 우려가 있겠다. 얼었던 땅이 녹고 지반이 약해져 도로나 공사 현장의 지반 침하나 산사태 등에도 유의해야겠다.

오전까지 내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 기온이 낮은 지역에선 안개로 인한 도로 살얼음이 나타날 수 있어 출근길 교통안전에 신경 써야겠다.

미세먼지 농도는 서울·경기북부·경기남부·강원영서·충청권·전북·영남권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 다만, 광주·전남은 늦은 오전까지 '나쁨'으로 예상된다.

