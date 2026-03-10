경기도보건환경연구원이 고양, 성남, 안산, 용인 등 4개 지역 어린이놀이터 20곳을 대상으로 바닥재 환경 유해 물질 실태조사를 진행한다.

분석 항목은 인체에 유해한 중금속과 프탈레이트류 7종이다.

프탈레이트는 플라스틱을 부드럽게 하는 특징이 있어, 장난감을 비롯해 식품이나 화장품 포장재 등 다양한 제품에 사용된다. 기준치 이상의 프탈레이트류에 노출되면 내분비계 장애가 유발될 수 있다.

도 보건환경연구원은 바닥재 설치 기간이 오래되고 어린이 이용 빈도가 높은 시설을 중심으로 시료를 채취하기 위해 2014년 이전에 설치된 어린이놀이터 20곳을 선정했다.

실태조사는 3~4월 두 달간 진행된다. 분석 결과는 환경 유해인자 노출 대응 방안을 마련하기 위해 관계기관에 기초 자료로 제공된다.

정은희 도 보건환경연구원 생활환경연구부장은 "지자체와 협력해 어린이 놀이시설 환경개선을 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.

