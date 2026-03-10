경기도가 화학물질 취급 사업장의 안전관리 강화를 위해 도내 유해화학물질(악취) 배출사업장 80곳을 대상으로 '화학사고 예방 및 악취 저감 컨설팅 사업'을 추진한다.

이번 컨설팅은 화학물질을 취급하는 사업장을 대상으로 화학사고 위험 요인을 사전에 점검하고, 악취 배출 사업장의 악취 발생 원인을 분석해 개선 방안을 제시하는 것을 목적으로 사업장의 안전수준을 높이고 환경오염을 예방한다.

주요 내용은 ▲화학물질 취급 및 보관 상태 점검 ▲사고 예방을 위한 시설 및 관리체계 진단 ▲악취 발생 공정 분석 ▲저감 기술 및 시설 개선 방안 제시 ▲사업장 화학 안전 물품 등 지원 및 이주노동자 화학 안전 교재 제작·보급 등이다.

특히 올해는 컨설팅 결과와 연계해 사업장에 필요한 화학 안전 물품 등을 지원하면서 실질적 수혜를 도모하고, 도내 유해화학물질 취급사업장에서 근무하는 이주노동자의 사고 예방을 위해 화학 안전 교재를 제작 및 보급할 예정이다.

전문가의 컨설팅이 필요한 유해화학물질 취급사업장은 시흥녹색환경지원센터 전화(031-8041-0949) 또는 전자우편(hjyoo@tukorea.ac.kr)으로 신청하면 된다.

박대근 경기도 환경보건안전과장은 "화학사고는 한 번 발생하면 인명 피해와 환경 피해가 동시에 발생할 수 있어 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "이번 컨설팅을 통해 사업장의 자율적인 안전관리 수준을 높이고 지역 주민들이 안심할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

한편 지난 2월 수탁기관 공개모집·선정심의위원회를 거쳐 기후에너지환경부 지정 비영리 연구기관인 시흥녹색환경지원센터가 수탁기관으로 선정돼 사업을 진행한다.

