시, 공동주택 관리비 절감 지원계획 발표

시민 80% 거주 공동주택 관리비 다이어트

이상일 시장 “시민이 눈으로 확인하게 하겠다”

경기 용인특례시(시장 이상일)는 지역 내 공동주택의 투명하고 효율적인 관리체계 확립을 위해 '공동주택 관리비 절감 자문지원단'을 신설해 운영할 계획이라고 10일 밝혔다.

시는 시민의 80%가 공동주택에 거주하고 있는 것을 감안해 공동주택의 관리비 절감과 투명한 관리가 이뤄지면 가계부담을 줄이고 안정적인 주거환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

'공동주택 관리비 절감 자문지원단'은 ▲에너지 ▲회계·관리일반 ▲건축·토목·설비 등 공사 분야 ▲경비·청소·소득 등 용역 분야 등의 분야에서 비용 절감과 관리비 누수 사각지대 발생 방지를 포함한 종합 컨설팅을 지원한다.

시는 자문지원단 신설과 운영을 위해 공동주택 관리 조례를 개정하고 기존 관리자문단을 포함해 분야별 전문자격증 소지자 등 30명 이내의 인력을 구성할 방침이다.

시는 공동주택의 관리비 절감 시급성을 감안해 조례개정 전까지 현재 운영 중인 '공동주택관리자문단'과 '주택관리사'를 활용해 공사와 용역 분야 등에 대한 적정성을 검토하고, 비용절감 방안에 대한 자문 서비스를 제공할 예정이다.

아울러 향후 조례개정 등 지원단 구성 체계를 마련해 '관리비 절감 자문지원단'이 구성되면 본격적인 자문 지원을 진행할 방침이다.

이상일 시장은 "시민들이 관리비 고지서를 받아봤을 때 줄어든 관리비를 눈으로 확인하고 체감할 수 있는 실질적 생활밀착 체감행정을 펼칠 것"이라며 "공동주택에 거주하는 시민의 주거만족도와 안정성을 높여 안심하고 생활하는 주거환경을 조성할 것"이라고 말했다.

