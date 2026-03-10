李 대통령 "석유 '최고가격제' 시행" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①석유 최고가격제 시행, 중앙은행 추가 조치도
②중동국가들, 이번엔 드론 대응 비호복합 요청
③이란 강경파 지도자…유가 배럴당 100달러
○미 뉴욕증시 3대지수, 일제히 상승 마감
○트럼프 "전쟁 마무리 수순" 발언 이후
○이란 장기전 우려 꺼지자 투심 회복
■ 李대통령 "석유 '최고가격제' 시행…중앙은행 추가 조치도 준비"
○"최악 상황 염두, 비상한 각오로 대응"
○"주유소 담합, 매점매석 등 엄정 제재"
○"시장 체질 개선 기회로도 활용" 당부
■ [단독]중동국가들 이번엔 비호복합 지원 요청
○한국산 무인기 대응 무기인 비호 복합
○가성비 좋은 자폭 드론 공격 대응 가능
○값비싼 요격 미사일, 생산 능력 한계
■ 이란 강경파 지도자 선출…'배럴당 100달러' 뚫었다
○하메네이 후계자로 차남 낙점
○전쟁 멈추지 않겠다는 신호
○"장기화 땐 150달러도 가능"
그래픽 뉴스 : 복지부 "'일본에서 줄기세포 치료' 바이오기업, 불법 소지"
○해외 배양 줄기세포 프로그램 첫 위법 가능성 제기
○연간 1만~2만명 원정 치료…시장 규모 수조 원 추정
○"첨생법 이후 해외 배양 선택이 규제상 더 유리"
■ 변호사 3명 중 1명은 여성… '미풍'이 '태풍'으로 컸다
○여성 변호사 1만2000명 넘어 전체의 약 33%
○주요 로펌 11곳 중 6곳 여성 변호사 30% 이상
○다만 파트너급 여성 비율은 20% 안팎에 그쳐
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026030921082657470
■ AI 대화, 수사 '스모킹 건'으로 부상
○'모텔 연쇄 사망' 사건서 챗GPT 대화 기록 증거 활용
○AI 질문 내용이 범행 의도 입증 근거 될지 쟁점
○전문가들 "증거능력·증명력 구분해 판단해야"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026030921104261113
■ "한국 로펌 미래, 인재 투자에 달려"
○DLA 파이퍼 "핵심 분야 집중이 글로벌 성장 전략"
○서울 사무소 아시아 전략 거점 역할
○AI·IP 확대로 글로벌 특허 협력 중요
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026030921120469664
오늘 핵심 일정
○국내
08:00 한국 GDP(1분기)
○해외
08:30 일본 가계지출(1월)
08:50 일본 GDP(4분기)
09:01 영국소매협회 소매판매 현황(2월)
16:00 독일 무역수지(1월)
23:00 미국 기존주택판매(2월)
◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -1℃(▼2℃) ｜최고기온 : 9℃(▼1℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 20%
○미세먼지 오전 보통｜오후 나쁨
