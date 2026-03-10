접근성 한계 딛고 월 평균 방문객 두 배 껑충

2028년 '디지털 외사고' 건립 박차

여정은 국립조선왕조실록박물관 사무관(오른쪽)과 10만 번째 관람객인 박세인·박시우 남매 가족 AD 원본보기 아이콘

강원도 평창군 오대산에 있는 국립조선왕조실록박물관이 전면 개관 10개월 만에 누적 관람객 10만 명을 돌파했다.

국가유산청은 지난해 5월 전시와 교육, 휴게 시설을 확충해 새롭게 문을 연 뒤 이 같은 성과를 거뒀다고 10일 밝혔다.

수도권과 거리가 먼 지리적 한계를 딛고 일궈낸 결과다. 조선왕조실록 원본을 직접 마주할 수 있는 유일한 기관이라는 상징성에 어린이박물관 등 체험 요소를 더한 점이 주효했다. 실제로 전면 개관 뒤 월평균 관람객은 5600여 명에서 1만800여 명으로 두 배 가까이 늘었다.

10만 번째 입장객의 행운은 아버지 생일을 맞아 가족여행을 온 서울 은평구의 박세인·박시우 남매가 안았다.

Advertisement

AD

박물관은 여세를 몰아 디지털 기반의 기록유산 보존 시설인 '디지털 외사고' 건립에 속도를 낸다. 2028년 완공을 목표로 실록과 의궤의 디지털 체계를 구축해 전시와 연구 기능을 한층 넓힐 계획이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>