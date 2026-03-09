고양시, 9년째 이어가는 ‘청년 꿈 응원’

면접정장·사진 지원사업 재개

경기 고양특례시(시장 이동환)는 관내 청년 구직자의 취업 준비 비용 부담을 줄이기 위한 '2026 면접정장 대여지원 사업'을 9일부터 시작한다고 밝혔다.

'2026 면접정장 대여지원 사업' 안내 포스터. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

2018년 시작해 올해로 9년째를 맞이한 이 사업은 지난해 이용자 만족도 99.8%를 기록하며 고양시 청년 구직자들 사이에서 실효성 높은 정책으로 자리 잡았다.

시는 청년들의 수요를 적극 반영해 접근성과 전문성, 정장 보유 다양성을 두루 갖춘 업체를 선정해 서비스를 제공한다. 특히, 다양한 체형을 배려해 정장은 최대 8XL, 구두는 최대 305㎜까지 대여 가능하며, 면접 당일 기존 의류와 신발을 맡길 수 있는 보관 서비스도 제공해 이용 편의성이 증대될 것으로 기대된다.

지원 대상은 고양시에 거주하거나, 관내 학교·직장에 재학·재직 중인 18세~39세 청년으로 △ 1인당 연간 3회 △ 최대 3박 4일 동안 무료로 대여가 가능하다. 대여 품목은 재킷, 바지, 셔츠, 벨트, 넥타이, 스커트, 블라우스, 구두 등이다.

신청은 경기도일자리지원사업 통합접수시스템인 '잡아바어플라이'를 통해 가능하며 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

Advertisement

'2026 면접사진 촬영지원 사업 '또한 3월 중순 이후 접수를 시작할 예정으로 '잡아봐 앱 라이'를 통해 신청할 수 있다.

AD

고양시 관계자는 "고물가 시대, 청년들이 경제적 부담 없이 면접과 취업준비에 전념할 수 있도록 앞으로도 청년 맞춤형 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>