국민의힘 대전시당, 중구청장 4대1로 가장 치열
동구·서구 2명, 유성구·대덕구 각 1명 공천 신청
국민의힘 대전시당이 6.3 지방선거를 앞두고 기초단체장 공천 신청 접수를 마감한 결과, 대전 5개 구에 총 10명이 신청한 것으로 나타났다.
5개 구 중 중구청장 선거에 4명이 몰리며 경쟁이 가장 치열했고, 동구·서구는 각 2명, 유성구·대덕구는 각 1명이 공천을 신청했다.
동구청장 공천 신청자는 박희조(현 동구청장)·한현택(전 동구청장) 2명이다.
중구청장에는 김경훈(전 대전시의회 의장), 김선광(제9대 대전시의회 의원), 김연수(전 중구의회 의장), 이동한(전 중구청장 권한대행) 등 4명이 신청해 5개 구 가운데 가장 치열한 경쟁률을 보였다.
서구청장에는 서철모(현 서구청장)·김현호(전 서구청 자치행정국장) 2명이 공천을 신청했다.
유성구청장은 조원휘(현 대전시의회 의장) 1명이 단독으로 신청했고, 대덕구청장에는 최충규(현 대덕구청장) 1명이 지원했다.
국민의힘 대전시당 공천관리위원회는 주요 심사기준인 ▲당선 가능성 ▲지역발전 적합도 등 전문성 ▲당 정체성 ▲도덕성 및 청렴성 ▲지역 유권자 신뢰도 ▲당 기여도 등을 종합적으로 평가할 계획이다.
충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
