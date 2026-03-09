정장선 시장 "지역업체 참여 실질적 확대 지원"

"P5 공사, 지역업체와 함께"

평택시, 삼성전자와 상생 협력체계 가동

경기 평택시는 삼성전자 평택캠퍼스 P5 공사 재개에 맞춰 지역업체 참여 현황을 점검하고 현장 애로사항과 행정 협력 방안을 논의하기 위해 '지역상생 및 행정협력 간담회'를 9일 개최했다.

평택시가 9일 '지역상생 및 행정협력 간담회'를 개최하고 있다.왼쪽 다섯 번째부터 대한전문건설협회 강인기 회장, 평택시의회 최재영 의원, 대한건설협회 평택시협의회 이규열 회장, 정장선 평택시장, 삼성이앤에이(주) 이성희 부사장, 삼성물산(주) 이중원 상무, 삼성물산(주) 윤호PM. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 이날 오후 2시 평택시청 본관 지하 1층 도시정책회의실에서 열렸으며, 정장선 평택시장을 비롯해 평택시의회 의원, 삼성물산·삼성이앤에이(E&A) 임원진, 지역 건설단체 협의회장 등 주요 관계자들이 참석했다.

회의에서는 지역업체 참여 현황을 공유하고 공정 확대에 따른 현장 운영 여건과 애로사항을 청취했으며, 지역업체 참여 확대와 행정 협력 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

특히 참석자들은 향후 공사 과정에서 발생할 수 있는 주요 현안을 사전에 공유하고, 지역 중소 건설업체의 참여가 안정적으로 이뤄질 수 있도록 민·관 협력 체계를 지속적으로 강화해 나가기로 했다.

정장선 평택시장은 "현장에서 제기되는 애로사항을 관계자들과 함께 해소해 지역업체 참여가 실질적으로 확대될 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "행정 협력 사항도 사전에 긴밀히 협의해 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

평택시는 이번 간담회를 계기로 대형 시공사와의 소통을 지속적으로 확대하고, 공정 확대에 따른 행정 지원 과제를 사전에 점검해 지역과 기업이 함께 성장하는 협력 기반을 마련해 나갈 계획이다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



