오현주 국가안보실 3차장 주재

국가안보실은 9일 오현주 국가안보실 3차장 주재로 제1차 '범정부 핵심 인프라 회복력 강화 협의체' 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 협의체는 에너지, 국제 해운 물류, 디지털 등 국가 경제 및 안보의 근간이 되는 핵심 인프라의 복합 위기 대응 역량을 점검하고, 부처 간 정책 공조 체계를 강화하기 위해 출범했다. 참석부처·기관은 재정경제부, 과학기술정보통신부, 외교부, 산업통상부, 기후에너지환경부, 해양수산부, 국정원 등이다.

안보실은 "최근 지정학적 갈등, 글로벌 공급망 교란, 사이버 위협 등 다양한 복합 리스크가 상시화되고 있는 가운데, 중동 상황으로 인한 글로벌 에너지 공급 및 해상 운송망의 불확실성이 확대되고 있다"며 "핵심 인프라의 안정적인 운영과 회복력을 강화하는 것이 무엇보다 중요한 시기"라고 설명했다.

이에 에너지 분야의 경우 중동 상황 발생에 따른 석유·가스 수급 불안정성에 적극 대응하기 위한 에너지 도입선 다변화, 석유·가스 비축시설 안전 점검 및 위기 시 적기 대응 방안 등이 논의됐다. 또한 급증하는 전력 수요에 대응하기 위한 전력 인프라 확충과 함께 핵심 설비 기술개발, 공급망 다변화 등을 통해 전력인프라 생태계를 확충해 나가기로 했다.

국제 해운 물류 분야의 경우 중동 상황 실시간 모니터링 등 비상 대응체계를 강화하고 중장기적으로 글로벌 물류 거점 확보와 선대 확충 등을 통해 해운 인프라 네트워크를 강화하는 방안이 논의됐다. 디지털 인프라 분야에서는 통신·디지털 장애로 인한 국민 피해를 예방하기 위해 해저케이블, 데이터센터 등 디지털 인프라에 대한 안전관리 체계 구축 방안 등이 거론됐다.

오현주 3차장은 "에너지, 국제 해운 물류, 디지털 인프라는 우리 경제와 안보의 동맥으로서 위협 발생시 경제와 안보에 지대한 영향을 초래하는 만큼, 사후 대응이 아닌, 사전 예방과 회복력 중심의 체계를 강화해야 한다"고 강조했다.

안보실은 핵심 인프라의 회복력이 우리나라 경제안보의 실질적인 기반을 뒷받침하는 만큼 이날 협의체 출범을 계기로 분야별 리스크 상시 점검 및 예방, 공급처 다변화, 위기시 신속 복구 등 범정부 공동 대응체계 지속 강화해 나갈 방침이다.

