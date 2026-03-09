롯데지주, 1663억원 규모 자사주 소각 결정

롯데지주 롯데지주 close 증권정보 004990 KOSPI 현재가 29,850 전일대비 1,850 등락률 -5.84% 거래량 275,339 전일가 31,700 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 오일근 롯데건설 대표, '추락 방지' 직접 실습…현장 안전 고삐 이재현 CJ회장 410억… '주주환원 시대' 유통기업 오너들 함박웃음 상법 개정 '화답' KT&G…자사주 최대 롯데지주는? 전 종목 시세 보기 는 자사주 524만5461주를 소각하기로 결정했다고 9일 밝혔다.

롯데지주는 이날 분할합병 과정에서 기취득한 보통주 자기주식 27.5% 중 5%에 해당하는 524만5천461주를 소각하기로 결정했다고 이날 공시했다.

소각 예정 금액은 지난 6일 종가 기준으로 약 1663억원이다.

소각 예정일은 오는 31일이다. 이번 소각으로 발행주식 총수는 감소하지만 자본금 감소는 없다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



