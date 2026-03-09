17개 시·도 부단체장 회의

"에너지 가격 서민부담 최소화"

행정안전부는 9일 17개 시·도 부단체장과 회의를 열고 중동 상황에 따른 지방정부의 비상경제 대응 체계를 점검했다고 밝혔다.

이번 회의는 이날 오전 대통령 주재로 열린 비상경제점검회의의 후속 조치다.

회의에선 에너지 수급과 가격 불안에 따른 서민 부담을 최소화하고 위기 상황을 악용한 불법행위에 대응하기 위한 방안이 논의됐다.

행안부는 시·도 부단체장을 중심으로 '중동 상황 관련 지방정부 비상경제 대응 태스크포스(TF)'를 구성해 대응 상황을 지속적으로 점검·관리하기로 했다.

윤호중 행안부 장관은 "중동 상황의 불확실성으로 위기가 장기화할 경우 서민들의 물가 부담이 가중될 수 있다"며 "각 지방정부는 TF를 중심으로 기민하게 대응해 국민들의 경제적 부담을 더는 데 모든 행정 역량을 집중해 달라"고 당부했다.

