국회서 "캐나다, 방산·산업 등 패키지 평가중"

김정관 산업통상부 장관은 9일 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)와 관련해 캐나다 정부로부터 '6+6척 분리 발주' 계획이 없다고 확인했다고 밝혔다.

김정관 산업통상부 장관이 9일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체 회의에서 의원들의 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 장관은 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 서일준 국민의힘 의원이 '캐나다 정부가 잠수함 사업을 독일에 6척, 한국에 6척 분할 발주한다는 언론 보도가 있는데, 산업부는 어떻게 판단하고 있느냐'는 질문에 이같이 답했다.

김 장관은 "제가 캐나다에 가서 당시 그 질문을 했었고, 현재는 그런 계획이 없다는 이야기를 들었다"고 말했다.

최대 60조원 규모로 추정되는 CPSP는 2030년 중반 퇴역 예정인 빅토리아급 잠수함(4척)의 대체 전력으로 디젤 잠수함 최대 12척을 건조하는 대형 프로젝트다.

최근 현지 언론은 캐나다 정부가 한국의 한화와 독일 TKMS에 잠수함을 각각 6척씩 발주하는 방안을 검토하고 있다고 정부 소식통을 인용해 보도했다.

캐나다는 자국 제조업 기반 강화를 위한 자동차 분야 투자를 요구한 가운데 한국에는 현대차의 현지 공장 설립을, 독일에는 폭스바겐 추가 시설 등을 제시한 것으로 알려졌다.

자동차 협력 등 추가 조건에 관한 질문에 김 장관은 "그와 같은 산업 협력 방안을 같이 만들어 대응하고 있는 상황"이라며 "캐나다 정부로부터 한국의 방안에 대해 비교적 좋은 이야기를 들었다"고 했다.

구체적으로 자동차 공장을 지어달라는 이야기가 있는 것이냐는 질의에는 "그런 이야기가 직·간접적으로 있는 상황"이라고 밝혔다.

방산 등 다른 분야 협력 가능성에 대해서도 김 장관은 "캐나다 정부에서 봤을 때 방산, 산업 등 패키지가 어떤 게 더 좋은지를 놓고 캐나다가 평가를 하고 있는 시기"라고 말했다.

김 장관은 국내 기업의 CPSP 수주 가능성과 관련해 "(결과를) 예단하지 않고 최선을 다하고 있다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



