여수·광양·순천·고흥 등 '동부권 9대 전략' 발표

RE100 산업 전환·우주방위산업·1시간 경제권 구축

신정훈 국회 행정안전위원장 9일 전남 동부권 지역 비전을 발표하고 있다. 신정훈 의원실 제공 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 전남광주특별시장 경선 후보인 신정훈 국회 행정안전위원장이 전남 동부권을 인구 100만 규모의 '신남방 경제 전진기지'로 육성하겠다는 발전 구상을 내놨다.

신 위원장은 9일 오후 순천시의회 기자실에서 기자회견을 열고 여수·광양·순천·고흥·곡성·구례 등을 중심으로 하는 '전남 동부권 9대 발전 전략'을 발표했다.

신 위원장은 "전남 동부권은 대한민국 산업과 해양 물류를 떠받치는 핵심축이다"며 "에너지와 산업, 항만과 수출이 하나로 연결되는 경제 구조를 만들어 대한민국 신남방 교역의 관문으로 키우겠다"고 밝혔다.

이번 구상의 핵심은 산업 전환과 글로벌 교역을 결합한 '연결경제' 전략이다. 국가산단과 철강 산업, 항만 물류, 우주 산업, 농생명 산업을 하나의 성장 구조로 묶어 지역 산업과 인구를 동시에 확대하겠다는 구상이다.

먼저 여수·광양을 남부권 해양 물류 관문으로 육성한다. 여수·광양항을 신남방과 글로벌 사우스를 연결하는 해상 교역 허브로 발전시키고 스마트 항만과 디지털 물류 시스템을 구축해 남부권 핵심 항만 경제권을 형성한다는 계획이다. 수소·암모니아 등 미래 에너지 운송 기능도 강화해 국가 에너지 물류 거점으로 키운다는 전략이다.

여수 국가산단은 '산단 뉴딜'을 통해 산업 구조를 고도화한다. 노후 설비를 혁신해 범용 화학 중심 산업에서 정밀화학·수소화학·친환경 화학 중심의 고부가가치 산업단지로 전환하고, 탄소포집(CCUS)과 수소 기반 화학 공정을 확대해 미래 산업 플랫폼으로 육성한다는 구상이다.

광양과 순천은 RE100 기반 첨단소재 산업벨트로 육성한다. 광양 철강 산업을 수소환원제철과 첨단소재 중심으로 고도화하고 이차전지 소재와 반도체 소재 산업을 집중 육성해 미래 제조업 거점으로 만들겠다는 계획이다. 순천은 산업 인재 양성과 정주 여건을 강화해 동부권 산업벨트를 뒷받침하는 중심 도시로 키운다는 전략이다.

고흥은 우주항공 산업 거점으로 조성한다. 제2우주센터 조성과 함께 설계·조립·시험·발사까지 가능한 전주기 우주산업 인프라를 구축하고, 고흥?순천을 잇는 우주항공 산업벨트와 우주·미사일 통합 시험 특구 조성을 추진한다.

곡성과 구례는 농생명·생태경제 거점으로 육성한다. AI 기반 스마트농업과 그린바이오 산업, 치유 관광을 결합한 농생명 산업 모델을 구축하고 농어촌 기본소득 도입을 통해 인구 감소와 지역 소멸 위기에 대응한다는 계획이다.

교통 분야에서는 광주와 동부권을 연결하는 광역 급행 BRT와 단일요금제를 도입해 광주와 전남을 하나의 교통권으로 묶고 1시간 생활권을 구축하겠다고 밝혔다. 경전선 개량과 함께 광주?순천 아우토반 고속도로도 장기적으로 검토하겠다는 구상이다.

관광 분야에서는 여수를 크루즈 관광 중심 도시로 육성하고 순천 생태관광, 고흥 우주 관광을 연계해 남해안을 세계적 관광 경제권으로 발전시키겠다는 전략도 제시했다.

신 후보는 "동부권 산업 전환에서 가장 중요한 것은 사람이다"라며 "여수와 광양 산업 현장을 지켜온 숙련 인력이 새로운 산업으로 이어질 수 있도록 전남형 산업전환 아카데미를 만들어 재교육과 산업 간 이동을 체계적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

이어 "산업과 항만, 에너지, 관광을 하나의 경제 구조로 연결해 전남 동부권을 인구 100만 규모의 신남방경제 전진기지로 성장시키겠다"고 강조했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



