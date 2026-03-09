[유럽증시]장 초반 1~2%대 급락…유가급등 영향
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
중동 전쟁, 국제 유가 급등의 여파로 9일(현지시간) 유럽 증시가 1~2%대 급락 출발했다.
유로넥스트 증권거래소. EPA연합뉴스
AD
이날 오후 5시54분(한국시간) 기준 프랑스 CAC 지수는 전 거래일 대비 2.57% 내린 7787.68에 거래되고 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD
독일 DAX 지수는 전일 대비 2.36% 내린 2만2992.19에, 영국 FTSE 100 지수는 1.72% 하락한 1만107.43을 기록 중이다.
Advertisement
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement