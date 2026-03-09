중동 전쟁, 국제 유가 급등의 여파로 9일(현지시간) 유럽 증시가 1~2%대 급락 출발했다.

이날 오후 5시54분(한국시간) 기준 프랑스 CAC 지수는 전 거래일 대비 2.57% 내린 7787.68에 거래되고 있다.

독일 DAX 지수는 전일 대비 2.36% 내린 2만2992.19에, 영국 FTSE 100 지수는 1.72% 하락한 1만107.43을 기록 중이다.

