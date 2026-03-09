9일 휘경동 청년 간담회

"정부, 임대사업자에 적대적"

오세훈 서울시장은 9일 대학생, 취업준비생 등 청년 주거난 관련 종합대책을 내놓겠다고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 9일 서울 동대문구 한 부동산을 방문해 집을 구하는 1인가구 청년들의 애로사항을 청취하고 있다. 2026.3.9 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

오 시장은 이날 동대문구 휘경동의 한 공인중개사무소에서 월세방을 구하는 데 어려움을 겪은 청년들을 만나 "서울시가 다음 날 어떻게든 이자 지원이나 월세 지원이나 물량을 확보하기 위한 정책을 내일 내놓을 것"이라고 말했다.

휘경동 인근엔 고려대, 경희대, 한국외대 등이 있어 청년 주거 수요가 높다.

청년들은 학생이 거주할 만한 전·월세 매물이 최근 줄어든 데다 가격도 올라 학교와 먼 곳으로 나갈 수밖에 없다고 전했다.

오 시장은 "진짜 필요한 서민층, 청년층, 이분들이 지금 전월세 매물이 줄고 가격이 올라 고통받고 있다"고 말했다.

그러면서 "민간 임대사업자들을 계속해 옥죄고 적대적인 입장을 취하면 앞으로가 더 문제"라며 "일정 부분 자기 자본이 있지만 대출을 일으켜 투자해 집을 지어 보증금을 받고 월세로 불입해가는 게 보통의 사업 형태인데, 그게 줄면 공급되는 물량이 줄 수밖에 없다. 그래서 서울시가 걱정하는 것"이라고 했다.

오 시장은 정부의 6·27 대책 이후 청년들도 대출에 어려움을 겪고 있다는 말에 대해 "부동산 가격 안정화야 어느 국민이 원하지 않겠는가. 그러나 전혀 발휘되지 않고 있다"며 "6·27 대책이 나온 지 벌써 8개월인데, 지금쯤이면 그런 예외 조항이 하나하나 마련될 시점"이라고 강조했다.

그는 청년들의 전세 사기 피해에 대해서도 "서울시가 내일 발표할 대책에 포함시켰다"며 "'전세 사기 제로'를 위해 어떻게든 보증보험에 다 가입하게 도와줄 것"이라고 했다.

오 시장은 기자 간담회에선 "혼자 살 5~6평 정도의 초소형, 월세는 100만원이 훨씬 안 되는 그 정도의 방이 아예 나와 있는 게 없다고 한다"면서 "전세 물량도 작년 같은 기간에 비해 60~80%까지 줄었다"고 말했다.

그러면서 "시는 어떻게 하면 임대주택을 공급할 사업자들의 사기를 진작시켜 물량을 많이 확보할지 계획을 세우고 있다"며 "고통스러운 공급난을 해결하기 위한 방안을 내일 종합 패키지로 발표할 것"이라고 덧붙였다.

