순천 매곡동 탐매축제 1만 명 방문…원도심 활기

전남 순천에서 전국에서 가장 먼저 핀 홍매화가 봄의 시작을 알렸다.

매곡동 탐매축제’ 전경. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

매곡동 탐매축제가 열린 순천 매곡동 일원에는 시민과 관광객 등 1만여 명이 찾으며 이른 봄 정취를 만끽했다.

순천시는 지난 7일 탐매희망센터 일원에서 열린 제8회 매곡동 탐매축제가 성황리에 마무리됐다고 밝혔다. 이번 축제는 '홍매화가 알리는 봄, 원도심에서 시작되는 문화'를 주제로 개최됐다. 특히 전국에서 가장 먼저 꽃망울을 터뜨리는 매곡동 홍매화를 중심으로 한 '전국 최초 봄꽃 축제'라는 상징성이 부각되며 많은 관심을 모았다.

매곡동 일대에 조성된 홍매화 거리는 이른 봄 붉은 꽃이 가장 먼저 피어나는 곳으로 알려져 매년 봄을 기다리는 시민들과 사진 촬영을 즐기는 관광객들의 발길이 이어지는 명소다.

행사장에서는 K-pop 댄스와 트로트, 밴드 공연 등 다양한 무대가 펼쳐졌고 마술·버블쇼 등 가족 단위 방문객을 위한 공연도 진행됐다. 또한 꽃차 체험, 향주머니 만들기, 매화 쿠키 꾸미기 등 홍매화를 소재로 한 체험 행사도 운영돼 축제의 재미를 더했다.

Advertisement

특히 2006년 주민자치위원장을 역임하며 매곡동에 1천여 그루의 홍매화를 심어 현재의 홍매화 거리를 만드는 데 기여한 김덕기 선생을 초청해 축제의 의미를 더했다.

이번 축제는 주민들이 직접 참여해 운영한 주민 참여형 행사로 먹거리 부스 등이 큰 호응을 얻으며 원도심 상권에도 활기를 불어넣었다.

AD

시 관계자는 "전국에서 가장 먼저 피는 홍매화를 통해 봄이 시작된다는 상징성을 느끼는 축제가 됐다"며 "앞으로도 매곡동의 역사와 문화자원을 살려 순천을 대표하는 봄 축제로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>