무안군, 개별공시지가 의견 접수
오는 18일부터 내달 6일…29만 필지
무안군 청사.
전남 무안군이 2026년 1월 1일 기준 개별공시지가에 대한 열람과 의견 제출을 받는다.
무안군은 오는 18일부터 내달 6일까지 토지소유자와 이해관계인을 대상으로 개별공시지가 열람 및 의견 접수를 진행한다고 밝혔다.
열람 대상은 총 29만2,315필지로, 국토교통부 장관이 공시한 표준지 공시지가를 기준으로 토지 특성을 조사하고 감정평가사의 검증을 거쳐 산정됐다.
개별공시지가는 '부동산공시가격알리미'를 통해 확인할 수 있으며, 전남 무안군청 민원지적과와 읍·면사무소, 남악복합센터에서도 열람이 가능하다.
가격에 의견이 있는 토지소유자와 이해관계인은 의견서를 작성해 무안군청 민원지적과, 읍·면사무소, 남악복합센터에 방문 제출하거나 '부동산공시가격알리미'를 통해 온라인으로 제출할 수 있다.
제출된 의견은 토지 특성과 인근 토지와의 가격 균형 여부 등을 재조사한 뒤 감정평가사 검증과 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 처리 결과가 의견 제출인에게 개별 통지된다.
의견 제출 절차를 거친 2026년 1월 1일 기준 개별공시지가는 오는 4월 30일 최종 결정·공시될 예정이다.
군 관계자는 "개별공시지가는 각종 조세와 부담금 부과 기준으로 활용되는 중요한 자료인 만큼 토지소유자와 이해관계인은 기간 내 반드시 열람하고 의견이 있을 경우 제출해 달라"고 말했다.
