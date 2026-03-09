내일 광주전남 맹추위 기승

흑산도와 홍도 강풍 주의보

10일 광주와 전남 지역은 아침 기온이 영하권으로 급격히 떨어질 것으로 예보됐다. 사진은 서울 마포구 공덕역 부근에서 출근길 시민들이 패딩을 입고 발걸음을 옮기고 있는 모습.

내일 광주와 전남 지역은 아침 기온이 영하권으로 급격히 떨어지며 다시 매서운 추위가 찾아오겠다.

9일 광주지방기상청에 따르면 10일 광주와 전남 대부분 지역의 아침 기온은 영하권에 머물겠다.

아침 최저기온은 -5도에서 1도 사이를 기록하며 출근길 시민들의 옷차림이 두꺼워질 전망이다. 낮 최고기온은 7도에서 12도 분포를 보이며 평년과 비슷하거나 조금 낮겠다. 광주와 전남 내륙 지역을 중심으로 낮과 밤의 온도 차가 급격히 벌어지는 만큼, 면역력 저하 등 건강관리에 각별히 유의해야 한다는 것이 기상청 관계자 설명이다.

하늘 상태는 대체로 맑은 날씨를 유지하다가 밤부터 점차 구름이 많아질 것으로 관측됐다. 당분간 맑은 날씨 속에 건조한 공기가 유입되면서 산불 등 화재 예방에도 주의가 필요하다.

해상과 강풍 특보 상황도 엄중하다. 현재 전남 흑산도와 홍도에는 강풍주의보가 발효 중이며, 서해남부 먼바다에는 이날 오후 5시를 기해 풍랑주의보가 내려졌다.

특히 서해남부 먼바다에서는 10일 오전까지 초속 8~15m에 달하는 매우 강한 바람이 불 것으로 예보됐다. 물결 또한 1.0~3.5m로 매우 높게 일 것으로 보여 항해나 조업에 나서는 선박들은 안전사고에 대비해야 한다.

광주지방기상청 관계자는 "찬 공기가 남하하면서 당분간 아침 기온이 영하권에 머무는 곳이 많겠다"며 "해상 특보가 발효된 구역에서는 높은 물결로 인한 피해가 없도록 실시간 기상 정보를 확인해 달라"고 강조했다.

호남취재본부 민현기 기자



