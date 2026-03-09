전남·광주 통합특별시장 예비후보 등록…본격 선거전 돌입

"산업 육성·일자리 창출…서울과 경쟁하는 도시 만들겠다"

김영록 전남도지사가 9일 전남·광주 통합특별시장 선거 예비후보로 등록하며 "산업을 육성하고 일자리를 만들어 서울과 경쟁하는 통합특별시를 만들겠다"고 밝혔다.

김 지사는 이날 오후 광주 서구 광주시선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 전남·광주 통합특별시장 예비후보 등록을 마쳤다. 예비후보 등록과 동시에 전남도지사 직무는 정지됐다. 전남도는 황기연 행정부지사가 오는 6월 3일 선거일까지 도지사 권한대행을 맡는다.

김영록 전남도지사가 9일 오후 광주 서구 광주시선거관리위원회에서 전남·광주 통합특별시장 예비후보 등록 서류를 제출하고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

김 지사는 등록 뒤 기자들과 만나 "광주와 전남이 하나가 돼 전국 최초의 광역 시·도 통합을 이뤘다"며 "이번 통합특별시장 선거는 통합특별시의 미래 청사진을 만들고 320만 시도민의 삶과 복지를 책임지는 매우 중요한 선거"라고 말했다.

이어 "초대 통합특별시장은 통합 과정에서 겪을 수 있는 행정적 혼란을 수습하고 시도민 갈등을 조정하면서 미래 성장 동력을 만들어야 하는 중차대한 책임이 있다"고 밝혔다.

김 지사는 "반드시 승리해 통합특별시의 미래 청사진을 시도민에게 보여드리겠다"면서 "재선 국회의원과 농림축산식품부 장관, 재선 전남도지사를 거치며 쌓은 경험과 노하우를 바탕으로 산업을 육성하고 일자리를 만들겠다"고 밝혔다.

김영록 전남도지사가 9일 오후 광주 서구 광주시선거관리위원회에서 전남·광주 통합특별시장 예비후보 등록 서류를 제출하고 있다. 송보현 기자 원본보기 아이콘

김 지사는 "전남의 호당 소득을 전국 16위에서 8위까지 끌어올렸다"며 "통합특별시의 개인소득과 가구소득을 전국 최고 수준으로 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

Advertisement

이어 "민간공항·군공항 이전 등 주요 현안을 해결한 경험을 바탕으로 산업을 키우고 일자리를 늘리겠다"고 덧붙였다.

AD

김 지사는 다음날인 10일 목포와 광주, 순천에서 출마 기자회견을 열 예정이다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>