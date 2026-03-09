고려아연 "영풍·MBK 의결권 대리행사 권유업체 직원 고소"

고려아연 직원처럼 보이며 주주에 접근

"업무방해죄·자본시장법 위반 등 중대 범죄"

고려아연 고려아연 close 증권정보 010130 KOSPI 현재가 1,596,000 전일대비 156,000 등락률 -8.90% 거래량 48,063 전일가 1,752,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 고려아연, 기업 맞춤형 챗GPT 도입…'AI 기반 스마트 제련소' 전환 속도 고려아연 정기주총 앞두고 격돌…MBK·영풍 vs KZ정밀 공방 격화 전 종목 시세 보기 은 정기 주주총회를 앞두고 자본시장법 위반과 업무방해 혐의 등으로 영풍·MBK 측 의결권 대리행사 권유 업체 직원 일부를 서울종로경찰서에 고소했다고 9일 밝혔다.

고려아연 관계자는 "해당 피고소인들은 고려아연 사원증을 목에 걸고 외형상 고려아연 직원으로 오인할 수 있는 상태에서 고려아연 주주와 접촉했다"면서 "이로 인해 일부 주주들은 상대방을 고려아연 측 사람으로 오인한 상태에서 위임 여부를 검토하거나 의결권 위임 절차에 응하는 등 의사와 다른 의결권 위임이 이뤄진 것으로 확인됐다"고 말했다.

고려아연 측은 이같은 행위가 명백한 업무방해죄(형법 제314조)이며 자본시장 질서를 교란하고 주주들의 개인정보를 불법적으로 취득한 중대 범죄(자본시장법 154조 등)에 해당한다고 보고 있다.

특히, 고려아연은 이번 고소장에 피고소인들이 패용하고 있던 사원증이 고려아연 실제 사원증과 유사한 것으로 밝혀지면 이는 고려아연 명의의 문서를 임의로 작성하거나 행사한 것에 해당할 수 있어 사문서위조 및 동행사죄에 해당할 수 있다고 지적했다.

Advertisement

나아가 피고소인과 대행업체 관계자들이 공모했을 가능성이 있어 대행업체가 특정될 경우 신속한 압수수색을 실시해야 한다고 요청했다.

고려아연은 이번 행위가 주주들의 권리 행사를 방해하고, 영풍·MBK 측이 주장해 온 경영권 탈취의 명분인 '거버넌스 개선'과 배치되는 것이어서 법적 대응을 결정했다고 밝혔다. 앞으로도 추가적인 법적 조치도 필요시 검토할 방침이다.

AD

고려아연 관계자는 "영풍·MBK 측이 고용한 업체 직원들로 인해 주주들의 불만이 지속적으로 제기되고 있으며, 이는 주주들의 권리를 심각하게 침해하는 범죄 행위라 판단해 수사기관의 엄정하고 신속한 수사를 통한 진상 규명을 위해 고소를 결정했다"며 "앞으로도 고려아연의

주주가치를 훼손하려는 모든 불법적 시도에 대해 무관용 원칙으로 끝까지 책임을 물을 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>