"즐길거리 있어야 자주 찾아와"

다양한 관광시설 과감히 추진





울릉군수에 출마하는 남진복 경북도의원은 9일 "성인봉 케이블카와 깃대봉 모노레일을 꼭 설치하겠다"고 밝혔다.

남 도의원은 이날 페이스북을 통해 "관광산업 대전환이 절실한 시기다. 자연환경은 잘 보존 관리하되 최소한의 관광편의시설을 갖춰야만 지속가능한 관광 울릉이 가능하다"며 "지금 전국에는 30개가 넘는 관광용 케이블카가 설치돼있다. 환경문제 등으로 40년 넘게 끌어온 국립공원 설악산 오색케이블 사업도 이미 공사가 진행중이다"고 밝혔다.

남 의원은 이어 "천하비경 성인봉과 깃대봉에 대한 접근성을 높여야한다. 볼거리와 즐길거리가 있어야 더 자주 찾고 더 오래 머무르지 않겠는가. 관광서비스 사업의 업그레이드와 다양한 관광시설 사업을 과감하게 추진해야 한다. 더이상 머뭇거릴 시간이 없다"며 "100만 관광객 유치와 좋은 일자리 만들기는 구호로만 되는 게 아니다"고 덧붙였다.

