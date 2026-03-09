재활의학과 의사들이 만든 '바크', 현대백화점 팝업 스토어 오픈

킨텍스점 5층에 팝업 스토어 마련

바크는 현대백화점 킨텍스점 5층에서 팝업 스토어를 운영한다고 9일 밝혔다.

이번 팝업 스토어는 지난해 현대백화점 주요 지점에서 거둔 성과와 고객들의 지속적인 요청에 힘입어 기획했다. 기간은 3월 27일부터 5월 27일까지 두 달이다.

바크는 의사들이 설계부터 디자인, 생산 전 과정에 직접 참여한 브랜드로, 온라인 등에서 팬덤을 구축하며 리커버리(회복) 신발 시장의 강자로 주목받고 있다. 발의 피로도를 획기적으로 낮춰주는 특허 기술이 적용돼 장시간 보행 시에도 편안함을 유지하는 것이 특징이다.

이번 팝업 스토어에선 어린아이부터 성인까지 온 가족이 함께 신을 수 있는 다양한 제품군을 만나볼 수 있다. 모든 라인업에는 바크만의 핵심 특허 기술인 아치 서포트와 밸런스 폼이 적용돼 최상의 착화감을 제공한다.

바크 관계자는 "킨텍스점 방문객들에게 전문적인 기능성과 감각적인 디자인을 동시에 경험할 기회를 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라며 "가족 건강을 생각하는 5월 선물 아이템으로도 좋은 선택지가 될 것"이라고 말했다.

