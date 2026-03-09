9일 비상경제 점검회의 개최…TF 상시 유지

경기 부천시는 9일 '중동 상황 유가 및 물가 관련 비상경제 점검회의'를 열고 유가·난방비·기업 피해·취약계층 보호 등 분야별 세부 대책을 점검했다.

시는 유가·물류비 상승으로 인한 시민과 중소기업의 부담을 줄이기 위해 주유소 협회 등 유관 단체와 협력해 가격 안정을 유도하기로 했다. 한국석유공사가 운영하는 유가정보 사이트 오피넷(opinet) 등을 활용해 시민에 최저가 주유소 정보를 안내하고, 품질관리원과 연계해 품질 미달·가짜 석유 판매 등의 불공정 행위를 집중 단속한다.

또 중동 현지에 진출한 부천 기업의 거래·물류 현황을 상시 확인하고, '중동 상황 피해 애로사항 접수 전용 창구'와 기업지원 전담 TF를 통해 피해 상황을 빠르게 접수·상담하는 등 현장 대응력을 강화한다. 수출입·물류 지연과 물류비 상승 상황을 지속 모니터링하고, 상공회의소·경기신용보증재단·R&D 기관과 협력해 유형에 따른 자금 지원과 제도 개선 건의 등 맞춤형 지원책도 검토한다.

경기 부천시가 9일 조용익 시장 주재로 '중동 상황 유가 및 물가 관련 비상경제 점검회의'를 열고 있다. 부천시 제공 AD 원본보기 아이콘

저소득 취약계층 보호를 위해선 '경기도 안전취약계층 난방비 지원 사업'을 적극 활용해 긴급 난방비를 지원한다. 난방비 예산 조기 소진에 대비해 경기도와 긴밀한 협업 체계를 유지하고, 필요할 경우 추가 지원을 건의할 방침이다.

이와 함께 생필품·가공식품 등 서민 체감 품목에 대한 물가 모니터링을 월 2회 이상 실시하고, 가격표시제 이행 여부와 폭리 행위 여부를 집중 점검해 이상징후 발생시 관계기관과 정보를 공유한다. 부천페이 인센티브 확대, 소상공인 특례보증 조기 지원 등 지역화폐 연계 소비 촉진과 경영 부담 완화 방안도 병행한다.

아울러 공직기강 확립과 비상근무 체계를 강화하고, 중동지역 특별여행주의보 발령에 따라 공무 국외 출장을 자제하는 등 안정적인 시정 운영을 위해 최선을 다할 방침이다. 시와 구청 공직자를 대상으로 차량 2부제 등 에너지 절감 방안도 단계적으로 검토해 중동발 유가 불안에 적극 동참할 계획이다.

이에 더해 중동 현지에 체류 중인 부천시민 현황을 계속 파악하고, 외교부 등 관계기관과 협력해 안전 귀국과 현지 지원에 차질이 없도록 할 방침이다. 재난안전상황실 24시간 상황관리 체계를 지속하고, 재난문자 발송과 다중이용시설 안전점검을 강화해 시민 안전을 챙긴다.

시는 이번 중동발 위기가 해소될 때까지 민생경제 안정 TF를 상시 유지하며, 상황 변화에 따라 관계 부서·유관기관과 수시로 대책 회의를 이어가기로 했다.

조용익 시장은 "국제 정세 불안이 유가와 물가, 난방비, 기업 활동 등 민생 전반에 영향을 줄 수 있는 매우 민감한 시기인 만큼, 변화의 흐름을 면밀하게 살피면서 선제적으로 대응하겠다"며 "정부, 경기도, 유관기관과 긴밀히 협력해 시민이 체감할 수 있는 민생 안전망 마련에 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



