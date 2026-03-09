김동연 지사 "기업·도민 안정 위해 신속한 조치 필요"

경기도가 600억원 규모의 '중동 위기 대응 특별경영자금'을 신설한다. 또 13억7000만원 규모의 수출 바우처를 발급해 도내 수출 중소기업 182개 사를 대상으로 맞춤형 수출지원 서비스를 신속히 제공한다.

아울러 기업 피해 최소화를 위해 '중동정세 악화 기업 피해 접수센터'를 설치하고, 중동 상황 대응 전담 조직(TF)을 운영한다.

경기도는 김동연 경기도지사가 9일 '중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책 회의'를 열어 국제 정세 변화가 도내 산업과 기업에 미칠 영향을 점검하고 이런 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

김동연 지사는 "주가도 그렇고 경제에 불안정성이 커지고 있다. 오늘 아침 대통령께서 회의했다는 소식을 들었는데 국정 파트너인 경기도에서도 할 수 있는 일을 찾아보고 도민에게 안정감을 줄 수 있는 신속한 조치를 하기 위해 회의를 소집했다"고 배경을 설명했다.

이어 지난 5일 내린 4개 항의 긴급지시를 언급하면서 "경기도가 국내 경제와 산업의 중심이 되는 곳임을 감안해 도민 생활이 안정될 수 있도록 경제실이 중심이 돼서 차질없이 신속하게 대응해달라"고 당부했다.

김동연 경기도지삭 9일 '중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책 회의'에 참석해 관계자들과 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공

그러면서 "기업을 경영하시는 분들이나 도민들이 안정될 수 있도록 발 빠르게 움직이는 것이 중요하다. 지시한 것 외에도 추가로 할 수 있는 것들을 찾아 사안 전개에 따라 신속하게 해달라"고 덧붙였다.

앞서 김 지사는 지난 5일 중동 정세 악화에 대응해 4개 긴급 조치 검토를 지시했다.

주요 내용은 ▲도에 피해 접수센터를 설치하고 기업별 1대1 대응체계를 구축 ▲호르무즈 해협 우회 운항 등으로 발생하는 물류비 증가분 지원 방안 검토 ▲경기신용보증재단을 통한 기업 보증 확대와 긴급 경영자금 지원 검토 ▲중동 대상 수출 품목 등에 대한 수출 바우처 추가 지원 등이다.

