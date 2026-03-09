경기도가 미래 기술 패권의 핵심인 양자 산업 육성을 위해 지역 내 산·학·연 역량을 하나로 모으는 '경기도 양자산업 거버넌스' 구축에 나섰다.

경기도는 9일 수원 광교테크노밸리 내 한국나노기술원(KANC)에서 지산학연 관계자 80여명이 참석한 가운데 '경기도 양자산업 발전 및 클러스터 조성을 위한 간담회'를 열고 실무 중심의 협력 체계 강화와 양자전환(QX) 사업화 방안을 논의했다.

이날 간담회는 과학기술정보통신부가 추진하는 '양자클러스터' 지정 공모에 선제적으로 대응하고, 경기도만의 차별화된 전략 모델을 수립하기 위해 마련됐다.

정부는 앞서 지난 1월 발표한 '제1차 양자클러스터 기본계획'에 따라 전국에 5개 이내의 양자클러스터를 지정해 2027년부터 2031년까지 5년간 지원할 계획이다.

경기도가 9일 양자클러스터 조성을 위한 간담회를 개최했다. 경기도 제공

참석자들은 경기도 양자클러스터의 추진 방향과 이를 뒷받침할 '지산학연 협력 거버넌스' 구성 방안에 대해 집중적으로 논의했다.

특히 도는 강점이 있는 '양자통신', '양자컴퓨팅'과 전국 최고 수준의 인프라를 보유한 '양자 소부장(소재·부품·장비)' 분야를 중심으로 연구개발(R&D)부터 실증, 양산까지 이어지는 전주기 생태계를 조성하기로 뜻을 모았다.

박민경 경기도 반도체산업과장은 "양자기술은 기존 산업과의 융복합을 통해 산업 구조 전반의 변화를 이끄는 핵심 전략기술"이라며 "경기도는 글로벌 첨단산업과 우수한 산학연 인프라를 보유한 최적지인 만큼 반드시 양자클러스터를 유치하고 경기도가 국가 양자 산업의 허브가 될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

경기도는 오는 4월 이날 간담회에 참여한 기관들을 중심으로 지산학연 협력 거버넌스를 공식 출범한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



