급락한 종목들만 골라 매수하던 상위 10%의 초고수들… 다음 종목은

중동발 리스크로 인해 연일 혼조세를 보이는 증시 속 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

Advertisement

투자자들 사이에서는 이미 "김호영 따라 하면 손실이 없다"는 말이 돌고 있다.

그의 전략은 단순한 차트 해석이 아니라, 실전 데이터 분석을 통한 즉각 대응형 매매 방식이다.

변동이 시작되면 누구보다 빠르게 움직이고, 수익 구간에서는 과감하게 청산하는 공격적인 전략으로 높은 효율을 보여준다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 20,850 전일대비 3,550 등락률 +20.52% 거래량 34,583,712 전일가 17,300 2026.03.10 09:32 기준 관련기사 저가매수 기회 확실히 살리고 싶다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 높아진 변동성에 깊어지는 고민...신용미수대환자금, 저가매수 자금이 필요하다면 투자 시작이 늦었다고? 4배 주식자금과 함께라면 기회는 여전하다 전 종목 시세 보기 , 한일사료 한일사료 close 증권정보 005860 KOSDAQ 현재가 4,255 전일대비 290 등락률 -6.38% 거래량 3,874,200 전일가 4,545 2026.03.10 09:32 기준 관련기사 [특징주] 조비·남해화학·경농 등 비료주, 이란 사태에 급등 국내 최초 '치킨'에 투자하는 ETN 신규 상장한다 신저가 속출 속 경기방어주·방산주 빛났다 전 종목 시세 보기 , SH에너지화학 SH에너지화학 close 증권정보 002360 KOSPI 현재가 425 전일대비 21 등락률 -4.71% 거래량 3,279,682 전일가 446 2026.03.10 09:32 기준 관련기사 천연가스 이어 태양광까지…유가 상승 나비효과에 에너지株 '들썩' 한달 새 20% 급등한 천연가스…인플레 압력에도 투자자들 '틈새 공략' [특징주]에너지 대란…SH에너지화학, 상한가·52주 신고가 경신 전 종목 시세 보기 , 현대ADM 현대ADM close 증권정보 187660 KOSDAQ 현재가 18,120 전일대비 740 등락률 +4.26% 거래량 3,186,428 전일가 17,380 2026.03.10 09:32 기준 관련기사 페니트리움바이오사이언스, 난치성 질환 신약개발 본격화 남들보다 늦었다고? 4배 투자금으로 따라가면 금방...금리는 연 5%대 같은 종목 샀는데 수익이 다르다고? 비결은 연 5%대 금리의 4배 투자금 전 종목 시세 보기 , 한일단조 한일단조 close 증권정보 024740 KOSDAQ 현재가 3,540 전일대비 405 등락률 -10.27% 거래량 2,734,246 전일가 3,945 2026.03.10 09:32 기준 관련기사 [특징주]이스라엘, 이란 공습…방산·석유株 강세 한일단조, 259억 규모 토지·건물 양도 [특징주]이란·이스라엘 갈등 고조…한일단조, 15%↑ 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>