"공명(共鳴)하는 혁신으로 새로운 60년"…회원단체 협력·조직 혁신 강조

한국과학기술단체총연합회(과총)는 권오남 서울대학교 교수가 제22대 회장으로 취임했다고 9일 밝혔다. 임기는 2029년 2월까지 3년이다.

권 회장은 취임과 함께 'SCALE-UP KOFST' 비전을 제시하며 미래 전략 수립과 회원단체 협력 강화, 책임 있는 재정 운영을 통해 과총의 역할과 위상을 높이겠다고 밝혔다. 특히 회원단체와 함께하는 '공명(共鳴)'의 정신을 바탕으로 과학기술인의 자긍심을 높이고 실질적인 성과 창출에 힘쓰겠다고 강조했다.

권오남 과총 회장. 과총 제공 AD 원본보기 아이콘

권 회장은 이화여자대학교 과학교육과(수학전공)를 졸업하고 서울대학교 수학과에서 석사, 미국 인디애나대학교에서 수학 박사학위를 받았다. 이후 한국여성과학기술단체총연합회 회장과 국가과학기술자문회의 부의장 직무대행 등을 역임했으며 현재 세계수학교육심리학회 회장으로 활동하고 있다.

권 회장은 "604개 회원단체와 500만 과학기술인의 신뢰에 감사한다"며 "경청과 실천을 바탕으로 과학기술인의 목소리를 반영하고 새로운 60년을 준비하는 과총을 만들겠다"고 밝혔다.

권 회장과 함께 과총을 이끌 부회장단에는 강건욱 서울대 의과대학 교수, 권진회 경상국립대 총장, 김현정 서강대 교수, 류석영 한국과학기술원 교수, 백용 대한지질공학회 회장, 손미진 수젠텍 대표, 오상록 한국과학기술연구원 원장, 윤지웅 과학기술정책연구원 원장, 이승호 상지대 석좌교수, 이희재 서울대 명예교수, 임혜숙 이화여대 교수, 장병탁 서울대 교수, 조준희 한국인공지능·소프트웨어산업협회 회장, 허영범 경희대 의과대학 학장 등이 선임됐다.

이번 제22대 임원진은 '혁신'과 '포용'을 강조한 구성이 특징이다. 전체 임원 88명 중 여성 비율을 약 25%로 확대했고, 40·50대 임원 비중도 약 40%로 늘렸다. 또한 지역 임원을 전체의 52% 수준으로 확대해 지역 과학기술계와의 협력 기반을 강화했다.

