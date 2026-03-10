손절하면 평생 후회한다… 개미들이 던질 때 고수들이 노리는 ‘이 종목’

중동발 리스크로 인해 연일 혼조세를 보이는 증시 속 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

Advertisement

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

에스에너지 에스에너지 close 증권정보 095910 KOSDAQ 현재가 1,798 전일대비 252 등락률 -12.29% 거래량 6,587,736 전일가 2,050 2026.03.10 09:32 기준 관련기사 [클릭 e종목]"에스에너지, 국내 첫 HJT KS 인증 획득…태양광 수주 이어져" [증권신고서 읽는 기자]적자지속 에스에너지 유증으로 반전 마련할까 [특징주]에스에너지, 주주배정 유상증자 소식에 급락 전 종목 시세 보기 , 제이씨케미칼 제이씨케미칼 close 증권정보 137950 KOSDAQ 현재가 4,260 전일대비 315 등락률 -6.89% 거래량 3,148,204 전일가 4,575 2026.03.10 09:32 기준 관련기사 [클릭 e종목]"제이씨케미칼, 전세계 주목 인도네시아 바이오연료 시장 수혜 기대" [특징주]인니 수도 이전 본격화…제이씨케미칼, 보루네오 토지 수혜 부각 [기업탐구]제이씨케미칼, 신사업 팜농장 수혜‥바이오 연료 도입 청신호 전 종목 시세 보기 , 남선알미늄 남선알미늄 close 증권정보 008350 KOSPI 현재가 1,358 전일대비 67 등락률 -4.70% 거래량 4,233,328 전일가 1,425 2026.03.10 09:32 기준 관련기사 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 금리로 당일 해결 가능 [특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리 [특징주]우오현 회장, 트럼프 취임식 초청 예상에…SM그룹株 급등 전 종목 시세 보기 , 지에스이 지에스이 close 증권정보 053050 KOSDAQ 현재가 3,235 전일대비 325 등락률 -9.13% 거래량 3,470,304 전일가 3,560 2026.03.10 09:32 기준 관련기사 [특징주]지에스이, 이란-이스라엘 겨냥 보복 공격…중동 정세 불안에↑ ‘난방비 폭탄’에 웃은 가스株…실적 개선은 미지수 [특징주]지에스이, 우크라이나 러시아군 선제공격…치솟는 유가·천연가스 전 종목 시세 보기 , 팜스토리 팜스토리 close 증권정보 027710 KOSDAQ 현재가 1,345 전일대비 59 등락률 -4.20% 거래량 1,937,541 전일가 1,404 2026.03.10 09:32 기준 관련기사 '신저가 속출' 하락장을 피하는 방법…경기방어주에 쏠린 투심 [e공시 눈에 띄네]코스닥-17일 印 밀 수출 금지령 애그플레이션 우려…사료·식품주 株 또 뛸까 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>