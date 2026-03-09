이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 중동상황 관련 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 9일 유류세 인하 폭 확대와 소비자에 대한 직접 지원 조치를 검토하라고 지시했다.

김용범 청와대 정책실장은 이날 오후 춘추관 브리핑을 통해 이 대통령이 중동 상황 관련 비상경제점검회의를 주재하고 이같이 지시했다고 전했다. 또 이 대통령은 "유가 상승에 따른 경제 주체들의 부담 완화 방안에 대해 폭넓게 세밀히 검토해볼 것"을 주문했다고 김 실장은 설명했다.

김 실장은 "대통령은 일률적으로 유류세를 (인하)하는 것보다 피해를 보는 소비자에게 직접 지원하는 게 낫다는 생각을 가지고 있다"며 "이를 같이 검토할 것"이라고 강조했다.

다만 김 실장은 "유류세 인하 조치는 상대적으로 빨리할 수 있고, 개인들에게 직접 지원하는 것은 재원도 문제고 시간이 더 필요하다"면서 "예산 논의까지 좀 더 정리되면 피해를 직접 보전하는 방안까지 논의할 것"이라고 부연했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



