국회 산자중기위 업무보고

"지역성장·산업혁신·신통상 3축으로 산업 경쟁력 강화"

김정관 산업통상부 장관이 9일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체 회의에서 의원들의 질의에 답하고 있다. 왼쪽부터 문신학 산업통상부 차관, 김 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

김정관 산업통상부 장관이 중동 정세 악화와 관련해 국내 에너지 수급 대응 체계를 선제적으로 가동하고 석유시장 불공정 행위에 대해서는 무관용 원칙으로 대응하겠다고 재차 강조했다.

김 장관은 9일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 2026년도 업무계획을 보고하면서 "현재까지 국내 수급에는 차질이 없지만 중동 상황 장기화 가능성에 대비해 대응 체계를 선제적으로 가동한 것"이라며 "석유시장 질서를 해치는 가짜석유 유통, 정량 미달, 불공정 거래 등에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다"고 강조했다.

이어 "원유와 천연가스에 대해 자원안보 위기경보 '관심' 단계를 발령했다"며 "국제 유가와 해상 운송의 불확실성이 커지고 있어 정부가 자원·에너지 수급 상황을 면밀히 관리하고 있다"고 말했다.

김 장관은 올해 산업 정책의 핵심 방향으로 지역 중심 성장 기반 구축, 산업 혁신과 기업 성장 지원, 신통상 전략 강화 등 세 가지 축에 정책 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

그는 "국내 성장동력 약화로 구조적 저성장 우려가 커지고 주요국과의 산업 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다"며 "우리 산업이 근원적 경쟁력을 갖추고 혁신성장을 이어갈 수 있도록 정책 대응을 강화하겠다"고 말했다.

먼저 지역을 성장의 중심 무대로 세우겠다는 구상이다. 김 장관은 "권역별로 '5극3특 성장엔진'을 선정해 규제·인재·재정·금융·혁신을 패키지로 지원하고, 대규모 투자를 유도하기 위한 특별보조금 도입도 추진하겠다"며 "지역 제조업의 인공지능(AI) 전환을 위해 AI팩토리를 확대하고 산업단지 중심의 'M.AX 클러스터'를 조성해 제조 현장의 생산성을 높이겠다"고 설명했다.

산업 혁신을 위한 정책도 강조했다. 그는 "산·학·연이 참여하는 'M.AX 얼라이언스'를 중심으로 업종별 AI 모델과 제품 개발을 촉진하고, 대기업과 중소 협력사가 함께 활용하는 AI팩토리 구축을 통해 제조업의 AI 전환을 확산시키겠다"고 말했다. 반도체·배터리·자동차·조선 등 주력 산업은 핵심 기술 확보를 통해 초격차 경쟁력을 유지하고, 바이오·로봇·방산 등 신산업은 AI 융합과 실증 인프라 확충을 통해 새로운 성장동력으로 육성하겠다는 계획이다.

통상 전략과 수출 기반 확대도 주요 과제로 제시됐다. 김 장관은 "대미 전략적 투자는 상업적 합리성이 보장된 사업을 중심으로 추진하고, 그 성과가 국내 투자와 수출로 이어지도록 하겠다"며 "미·중, 일본·EU·아세안, 신흥 동반국 등 권역별 통상 전략을 고도화해 세계 시장을 적극적으로 확대해 나가겠다"고 말했다. 또 "원전·방산·플랜트 등 대형 프로젝트 수주를 지원하고 소비재 수출 기반을 강화해 새로운 수출 동력을 확보하겠다"고 덧붙였다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



