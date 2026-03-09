강민우, 89kg급 압도적 기량으로 3관왕 '괴력'

부상 투혼 김동민 은메달…임정희·김이안도 동메달 합작

전남 완도군청 역도실업팀이 최근 경남 고성군 역도 전용 경기장에서 열린 '2026 전국 실업 역도 선수권 대회'에서 금메달 3개를 포함해 총 8개의 메달을 수확하며 완도군의 위상을 드높였다.

9일 완도군에 따르면 이번 대회에서 남자 일반부 89kg급에 출전한 강민우 선수는 압도적인 기량을 뽐냈다. 강 선수는 인상과 용상에서 모두 1위를 차지한 데 이어 합계에서도 최정상에 오르며 대회 3관왕(금메달 3개)이라는 영예를 안았다.

남자 일반부 65kg급에 나선 김동민 선수는 부상 투혼 속에서도 인상 2위에 오르며 값진 은메달을 목에 걸었다. 어려운 여건 속에서도 불굴의 의지를 보여준 만큼 향후 대회에서의 활약이 더욱 기대된다.

여자부에서도 낭보가 이어졌다. 여자 일반부 임정희 선수는 용상과 합계에서 각각 3위를 기록하며 베테랑다운 노련미를 과시했다. 특히 올해 팀에 새롭게 합류한 김이안 선수는 인상 3위, 용상 3위에 이름을 올리며 완도군청 소속으로 성공적인 데뷔전을 치렀다.

서호철 감독은 "모든 선수가 구슬땀을 흘리며 대회를 준비했기에 이번 메달 획득이 자랑스럽다"면서 "부족한 점은 보완해 다음 대회에서는 더 좋은 성적을 거두겠다"고 포부를 밝혔다.

한편, 완도군청 선수단은 이번 대회에서 우수한 성적을 거둔 것뿐만 아니라, 경기장 안팎에서 오는 5월 열리는 '2026 Pre-완도국제해조류박람회' 홍보 활동에도 적극적으로 나서며 '완도 알리미' 역할까지 톡톡히 해냈다.

