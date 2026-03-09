4월 3일까지 지원 가능

한국디자인진흥원은 산업통상부, 한국산업단지공단과 함께 '산업단지 안전 인프라 구축 지원' 사업을 공동 추진하고, 참여기업을 4월 3일까지 모집한다고 9일 밝혔다.

해당 사업은 근로자의 심리·행동·경험을 중심으로 안전 문제를 발굴하고 개선하는 사업이다. 국가산업단지 내 제조기업의 산업재해를 예방하고 안전 문화를 확산하기 위한 취지로 마련됐다. 이 사업을 통해 산업단지 제조 현장의 공정, 작업환경, 동선 체계 등을 종합적으로 진단하고 각 사업장 특성에 맞는 안전 인프라를 개발하고 적용한다.

지난해에는 산업단지 입주 제조기업 8개사를 대상으로 안전 인프라 개선을 지원해 핵심 안전 문제 86건 발굴, 개선 아이디어 153건을 도출했고, 이를 구현하기 위한 개발한 디자인 147건 중 115건을 현장에 적용하였다. 참여기업을 대상으로 사업 참여 전·후를 비교한 결과, 기업 내 안전 인식 개선도가 29% 상승하는 등 실질적인 변화를 확인했다.

올해는 중소 제조기업의 부담을 완화하기 위해 중소기업 대상 대응 투자금을 면제하는 등 참여 문턱을 낮췄다. 참여기업은 현장 진단부터 이해관계자 참여 워크숍, 안전디자인 개발 및 현장 적용까지 전 과정을 통합 지원받는다.

강윤주 한국디자인진흥원 원장은 "한국산업단지공단과의 협업을 통해 제조현장의 실질적 안전 수준을 지속해서 향상해 가겠다."고 했다.

