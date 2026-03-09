식료품·유류 한 달치 이상 보유

해수부 “우리 선원 183명 안전 관리 지속”

실시간 선박 위치 서비스 '베셀 파인더'의 지도에 호르무즈 해협 주변 각국 유조선 위치가 표시되어 있다. 호르무즈 해협 주변에 선박들이 밀집해 있지만 한국시간 6일 오전, 해협을 통과하는 유조선은 한 척도 보이지 않고 있다.

중동 사태로 페르시아만 일대 긴장이 고조되는 가운데, 해당 해역에 있는 우리 선박들의 식료품과 유류 등 필수물품 보급에는 현재까지 큰 차질이 없는 것으로 파악됐다.

해양수산부는 9일 중동 상황과 관련해 페르시아만 내 우리 선박의 필수물품 보급 현황과 우리 선원 안전관리 상황을 점검한 결과, 현지에 있는 우리 선박 26척 모두가 식료품·유류 등 필수물품을 최소 한 달치 이상 확보한 상태라고 밝혔다.

해수부에 따르면 상황 발생 이후 매일 선박별 필수물품 잔여량을 확인하고 선사와 선박에 한 달 이상 물량 확보를 독려해 왔다. 그 결과 페르시아만 내 우리 선박 26척 가운데 1척이 지난 7일 현지 공급업체를 통해 추가 물품을 확보하면서, 8일 오후 10시 기준 모든 선박이 한 달치 이상 필수물품을 보유한 것으로 확인됐다.

현재 중동 현지에서는 일부 항만을 제외하면 대리점 등을 통해 식료품과 연료 등 필수물품 공급이 정상적으로 가능한 상황으로 파악됐다. 해수부는 현지 대리점 정보 등을 선사에 제공하며 공급 차질 여부를 지속적으로 점검하고 있다.

페르시아만 해역에 있는 우리 선원 규모도 재확인됐다. 정부가 선사 제출 승선원 명부와 실제 승선 현황을 교차 검증한 결과, 우리 선박에 탑승한 한국인 선원은 146명, 외국적 선박에 승선한 한국인 선원은 37명으로 집계됐다. 이에 따라 8일 기준 해당 해역에서 근무 중인 우리 선원은 총 183명으로 파악됐다.

선원 교대도 일부 항만을 제외하고는 정상적으로 이뤄지고 있다. 외국인 선원 3명은 지난 6일 아랍에미리트 제벨알리항과 지르쿠항에서 교대 기한 도래에 따라 하선한 것으로 확인됐다. 현재까지 우리 선원 가운데 하선을 요청하거나 실제 하선한 사례는 없는 것으로 나타났다.

해수부는 중동 상황 장기화 가능성에 대비해 선박별 식료품 공급 계획과 선원 하선 지원 방안을 선사와 함께 마련하고 있다. 10일에는 해운물류국장 주재로 선사 및 해운협회 등과 대응 계획을 점검하고, 11일에는 김성범 장관 직무대행 주재로 노·사·정 간담회를 열어 선원 안전 확보 대책과 업계 애로사항을 논의할 예정이다.

김 직무대행은 "상황 장기화에 대비한 선원 안전 확보 방안을 면밀히 준비해야 한다"며 "사태가 종료될 때까지 비상 대응 체계를 유지하고 관계기관 간 협력도 철저히 준비해 달라"고 당부했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



