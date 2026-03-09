보훈문화제·보훈가족 주거환경 개선사업 지원



“국가유공자 예우와 보훈문화 확산 지속 추진”

국가보훈부 대구지방보훈청은 지난 9일 iM뱅크 수성동 본점에서 보훈문화 확산과 국가유공자 복지 지원을 위한 협력을 논의하고 후원금 2000만원 전달식을 진행했다.

iM뱅크는 매년 사회공헌활동의 하나로 보훈문화제 지원과 보훈가족 나들이 사업 등 국가유공자와 보훈가족을 위한 다양한 사업을 추진해 왔다.

이번에 전달된 후원금은 울릉도 등 격오지에서 근무하는 제복근무자에게 감사의 뜻을 전하고 청소년과 지역민에게 보훈을 일상 속 문화로 알리는 보훈문화제와 국가유공자 및 보훈가족의 복지 지원을 위한 주거환경 개선사업 등에 사용될 예정이다.

AD

강정훈 iM뱅크 은행장은 "국가를 위해 헌신한 국가유공자의 희생과 공헌에 늘 감사드린다"며 "국가유공자와 유가족, 제복근무자를 존중하고 예우하는 보훈문화 확산 활동을 적극 추진하겠다"고 말했다.

Advertisement

김종술 대구지방보훈청장은 "국가유공자와 보훈가족을 예우하고 기억하는 보훈문화 확산에 함께해 준 iM뱅크에 감사하다"며 "앞으로도 일상 속에서 보훈문화가 확산할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

iM뱅크가 대구보훈청에 후원금 2000만원을 전달하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>