국제AI교육원, 2026년 2기 ISO 42001 AI 심사원 양성 본격화

국제AI교육원이 ISO/IEC 42001 인공지능경영시스템(AIMS) 심사 전문 인력 양성에 나섰다.

국제AI교육원은 2026년 2월 ISO/IEC 42001 심사원보 과정을 통해 심사원 후보 인력을 양성한 데 이어, 3월 7일부터 8일까지 이틀간 심사원 승격 과정을 운영하며 '2026년 2기 AI 심사원 양성 과정'을 진행했다고 밝혔다.

ISO/IEC 42001은 조직이 인공지능 시스템을 책임감 있게 개발·운영·관리할 수 있도록 설계된 세계 최초의 인공지능 경영시스템 국제 표준으로, 최근 AI 기술 확산과 함께 AI 리스크 관리 및 AI 거버넌스 체계를 평가할 수 있는 전문 심사 인력에 대한 수요가 증가하고 있다.

이번 과정은 기존 심사원보 자격을 취득한 교육생을 대상으로 진행된 심화 과정으로, AI 시스템 심사를 수행하기 위한 심사 역량과 실무 판단 능력을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

교육은 정이도 검증심사원이 진행했으며, 실제 조직 환경을 가정한 AI 시스템 사례 분석과 심사 시뮬레이션을 통해 교육생들이 AI 시스템의 통제 구조와 리스크 관리 체계를 심사 관점에서 분석할 수 있도록 구성됐다.

정이도 검증심사원은 "ISO/IEC 42001 심사는 단순히 문서의 적합성을 확인하는 절차가 아니라 조직의 AI 거버넌스 구조와 리스크 관리 체계가 실제 운영 과정에서 어떻게 작동하는지를 종합적으로 평가하는 전문 영역"이라며 "이번 과정에서는 교육생들이 AI 시스템의 통제 구조와 리스크 관리 체계를 심사 관점에서 정확하게 이해하고 판단할 수 있도록, AI 심사의 기본 원리와 핵심 기준을 탄탄하게 익히는 데 중점을 두었다"고 설명했다.

이번 교육에서는 AI 시스템의 통제 구조와 리스크 관리 체계를 분석하는 사례 기반 시뮬레이션 교육이 진행됐으며, 조직의 AI 관리 체계에서 발생할 수 있는 '통제 구조의 단절'을 탐지하는 심사 사고 방식도 함께 소개됐다.

국제AI교육원 문현정 대표는 "AI 기술이 빠르게 확산되면서 AI 시스템의 책임 있는 운영과 관리 체계를 평가할 수 있는 전문 심사 인력의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "ISO/IEC 42001 기반 심사 교육을 통해 AI 거버넌스와 AI 리스크 관리 역량을 갖춘 전문 심사 인력을 지속적으로 양성해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

국제AI교육원은 ISO 국제 심사원 교육과 AI 거버넌스 교육을 운영하는 전문 교육기관으로, ISO/IEC 42001 인공지능경영시스템을 포함한 다양한 국제 표준 기반 교육 프로그램을 통해 AI 시대에 필요한 전문 인력 양성을 확대하고 있다.

