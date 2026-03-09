비전발표회 통해 정원오 전 구청장 비판

박주민 "집값 오른 것을 성과라고 자랑하는 후보 있어"



더불어민주당 서울시장 경선에 나선 박주민 의원은 9일 경쟁자로 나선 정원오 전 성동구청장에 대한 견제에 나섰다.

박 의원은 이날 마포구에서 열린 '박주민의 서울 설계도, 비전 선포식'에서 정 전 구청장을 직접 거론하지는 않지만 행정경험이나 개발성과 등에 대해 의문을 표하는 방식으로 간접적으로 비판에 나섰다. 그는 "오늘 오전 '행정 경험'을 강조하는 후보의 출마선언문을 봤다. 경험의 소중함, 저도 안다"면서도 "그런데 지금 서울에 필요한 것은 행정 경험이 전부인 '관리자'가 아니다"라고 강조했다. 박 의원은 "이왕 경험이면 이재명 대통령과 국가 차원의 정책을 만든 경험, 시스템 설계를 통해 시민의 삶을 바꾼 경험이 있는 설계자가 낫지 않냐"고 밝혔다.

이날 정 전 구청장은 온라인에 동영상을 공개하는 방식을 통해 서울시장 출마를 공식 선언했다.

박주민 더불어민주당 의원이 국회에서 아시아경제와 만나 발언하고 있다. 2026.2.11 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

민원 대응으로 정평이 난 정 전 구청장의 행정도 비판했다. 박 의원은 "민원전화를 잘 받았다고 자랑하는 것으로 기억한다"면서 "왜 민원이 발생하면 자치단체장에게 전화해야 해결이 되냐. 민원이 발생할 때마다 들어주는 것이 아니라 아예 민원이 발생하지 않도록 시스템을 만드는 것이 좋지 않겠냐"고 주장했다. 앞서 정 전 구청장은 출마선언을 통해 "저는 하루를 시민들이 보내주신 민원을 살피는 것으로 시작했다"며 "민원에 담긴 시민의 불편을 정책으로 연결했다"고 소개했다.

Advertisement

박 의원은 이외에도 부동산 가격 상승 등이 행정의 성과라고 보는 시각도 비판했다. 박 의원은 "부동산 시장 정상화와 집값 안정은 서울시민의 오랜 숙원이다. 정부의 중점이고 국정 과제이기도 하다"며 "자신의 임기 동안 집값이 오른 것을 행정 성과라고 자랑하는 후보가 있다. 집값이 오른 것이 시민을 위한 성과인가, 그게 행정을 잘했기 때문이라고 말해서야 되겠는가"라고 꼬집었다. 박 의원은 "민주당 후보로 출마선언을 한 사람이 부동산 가격이 올랐다는 것을 성과로 내세운 것에 대해 충격을 받았다"며 "이는 이재명 정부가 추구하는 부동산 시장 안정화 정책과도 배치되는 주장과 발언"이라고 지적했다.

AD

한편 박 의원은 이날 비전발표를 통해 부동산과 주거, 교통, 강북 개발 계획, 인공지능(AI)= 경쟁력 강화방안, 4050 투자 마스터플랜 등을 소개했다.=

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>