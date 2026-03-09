백승주 전 의원, 경북도지사 출마…TK공항 조기 착공 등 공약
백승주(65) 전 의원이 9일 경북도지사 출마를 선언했다.
백 전 의원은 이날 오전 10시 '박정희공항' 건설현장인 대구시 군위군청 앞에서 출마선언을 했다.
백승주 전 의원
백 전 의원은 이자리에서 박정희 공항 조기 건설, 어르신 장례비 국가 지원, 절대농지제도 개혁해 농민재산권 보장, 구미를 방산 메카로 조성, 포항항을 종합물류항으로 만들자는 등 5가지 공약을 밝혔다.
백 전 의원은 "박정희공항은 단순히 비행가 뜨고 내리는 비행장이 아니라, 경북의 생멸로이고 번영로이다. 박정희공항에 대한 의지를 경북도민들과 공유하기 위해 출마선언 장소로 정했다"고 말했다.
백 전 의원은 국방부 차관, 20대 국회의원, 국민대 석좌교수 등을 역임했다.
영남취재본부 구대선 기자
