QR코드 스캔→ 간편 정신건강 자가검진



일상 생활밀착형 마음건강 관리체계 구축

부산 기장군은 군민들이 일상생활 속에서 손쉽게 마음건강을 점검할 수 있도록 공중화장실에 QR코드를 부착하는 'QR 마음검진사업'을 본격 추진한다고 9일 전했다.

최근 우울과 스트레스, 불안 등 정신건강 관리 필요성이 높아지고 있지만, 시간적 제약과 심리적 부담 등으로 전문기관 이용이 어려운 군민이 많은 점을 고려해 일상에서 간편하게 참여할 수 있는 비대면 자가검진 방식을 도입했다.

이번 사업은 기장군과 기장군도시관리공단이 협력해 추진하며 군민이 자주 이용하는 공중화장실에 마음건강 점검이 가능한 QR 스티커를 부착했다. 스마트폰으로 QR코드를 스캔하면 간단한 설문을 통해 자신의 정신건강 상태를 확인할 수 있다.

검사 결과 상담이 필요한 경우 기장군정신건강복지센터로 문의하면 전문 상담을 받을 수 있다. 별도의 앱 설치 없이 즉시 참여가 가능해 접근성을 높였으며 일상 속 잠깐의 시간을 활용해 부담 없이 마음 상태를 점검할 수 있도록 했다.

기장군은 이를 통해 군민 스스로 정신건강을 관리하는 생활밀착형 예방체계를 구축한다는 방침이다.

군 관계자는 "군민이 생활 속에서 자연스럽게 마음건강을 챙길 수 있도록 돕는 것이 이번 사업의 핵심"이라며 "유관기관과 협력을 강화해 군민의 정신건강 증진과 삶의 질 향상을 위한 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

기장군은 지난 2018년부터 해운대백병원과 협력해 정신건강복지센터를 위탁 운영하고 있으며 정신질환자 중증관리, 정신건강 선별검사, 상담, 캠페인, 교육 등 다양한 정신건강 증진 사업을 추진하고 있다. 기장군민 누구나 무료로 이용할 수 있다.

