대학골프대회 포문…전국 중고농구대회 등 스포츠 축제 '러시'

참가자 불편 없는 체계적 지원 시스템 가동…"지역경제 도약 날개 편다"

전남 해남군이 동계 전지훈련의 뜨거운 열기를 이어받아 이달부터 본격적인 스포츠 대회 시즌에 돌입한다.

9일 해남군에 따르면 올해 전국 단위 15개 종목, 23개 대회를 비롯해 도·군 단위 24개 대회 등 연중 끊이지 않는 스포츠 대회를 개최할 예정이다. 이를 통해 지역경제 활성화와 생활인구 유입 효과를 확실히 끌어낸다는 방침이다.

해남군은 전국 단위 15개 종목, 23개 대회를 비롯해 도·군 단위 24개 스포츠 대회를 개최할 예정이다. 해남군 제공 AD 원본보기 아이콘

대회 시즌의 포문은 10~12일, 솔라시도CC에서 열리는 '제43회 OK금융그룹 한국대학 골프대회'로 연다. 이어 14~ 23일 우슬체육관 등 3개소에서 '제63회 춘계 전국남녀 중고농구연맹전 해남대회'가 개최된다.

이 농구 대회는 전국 81개 중·고교팀에서 1,300여 명의 선수단이 참여하는 대규모 행사로, 지역 상권에 큰 활력을 불어넣을 것으로 기대된다. 또 이달 28~29일 양일간 '제7회 클럽대항 및 제49회 해남군축구협회장기 축구대회'가 열려 지역 생활 체육인들의 본격적인 활동도 막을 올린다.

앞서 해남군은 지난해 호남권 최초로 국내 유일의 LPGA 정규대회인 'BMW 레이디스 챔피언십'을 성공적으로 개최하며 연인원 6만2,000여 명 유치, 약 60억 원의 경제적 파급효과를 거둔 바 있다.

이 외에도 24개의 전국 단위 스포츠 대회를 치러내며 연인원 11만여 명 방문, 110여억원의 경제효과를 창출하는 등 스포츠 마케팅 선도 지자체로 자리매김했다.

군은 체계적인 체육 시설 관리와 안전한 경기 운영 지원을 통해 참가 선수단과 방문객들이 불편 없이 경기에 집중할 수 있도록 만반의 준비를 마친 상태다.

군 관계자는 "성공적으로 마무리된 동계 전지훈련과 더불어 연간 스포츠 대회 운영을 양 날개 삼아, 스포츠 마케팅 효과가 일 년 내내 지속되도록 최선을 다하고 있다"며 "대회 유치와 차질 없는 운영으로 '스포츠 마케팅 중심지' 해남의 위상을 더욱 높이겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



