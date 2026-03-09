金총리, 이달 하순 방중…취임 후 두 번째 출장
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
총리실 "보아오포럼서 기조연설 예정"
김민석 국무총리가 오는 24~27일 개최되는 보아오포럼 참석차 중국을 방문한다.
김민석 국무총리가 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에 참석해 발언을 하고 있다. 2026.3.5 조용준 기자
AD
9일 국무총리실은 보도자료를 통해 "김 총리는 중국 하이난섬에서 개최되는 보아오포럼에 참석해 기조연설을 할 예정"이라고 밝혔다. 반기문 전 유엔 사무총장이 보아오포럼 이사장을 맡고 있다. 이번 방중 일정을 계기로 중국 고위급 인사와 면담을 가질 가능성도 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD
김 총리의 해외 출장은 지난해 7월 취임 이후 이번이 두 번째다. 지난 1월에는 미국 워싱턴D.C.를 방문해 J D 밴스 부통령과 회담을 가졌다.
Advertisement
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement