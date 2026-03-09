총리실 "보아오포럼서 기조연설 예정"

김민석 국무총리가 오는 24~27일 개최되는 보아오포럼 참석차 중국을 방문한다.

김민석 국무총리가 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에 참석해 발언을 하고 있다. 2026.3.5

9일 국무총리실은 보도자료를 통해 "김 총리는 중국 하이난섬에서 개최되는 보아오포럼에 참석해 기조연설을 할 예정"이라고 밝혔다. 반기문 전 유엔 사무총장이 보아오포럼 이사장을 맡고 있다. 이번 방중 일정을 계기로 중국 고위급 인사와 면담을 가질 가능성도 있다.

김 총리의 해외 출장은 지난해 7월 취임 이후 이번이 두 번째다. 지난 1월에는 미국 워싱턴D.C.를 방문해 J D 밴스 부통령과 회담을 가졌다.

