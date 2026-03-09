전남도교육청, 교육비전위원회 시도민 위원 공개 모집

DJ센터서 닻 올리고 본격 활동…의제 발굴

전남도교육청이 전남과 광주의 통합교육 정책을 발굴하고 제시할 '(가칭)전남광주교육행정통합 교육비전위원회'를 구성하기로 하고, 오는 16일까지 시·도민 위원 100여 명을 공개 모집한다고 9일 밝혔다.

이번에 꾸려지는 교육비전위원회는 다양한 사회 구성원의 참여와 집단 지성을 바탕으로 통합교육의 비전과 정책 방향을 제시하는 플랫폼 역할을 맡게 된다. 특히 대한민국 교육자치의 새로운 성공 모델을 만들어가는 민주적 숙의기구로 운영될 예정이다.

전남도교육청은 '(가칭)전남광주교육행정통합 교육비전위원회'를 위해 시·도민 위원 100여 명을 공개 모집한다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

위원회 규모는 약 100명으로, 광주·전남 시·도민 누구나 지원할 수 있으며 신청은 전남도교육청 누리집(홈페이지)을 통해 가능하다. 공개 모집을 통해 선정된 위원들은 오는 26일 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 발대식을 기점으로 본격적인 공식 활동에 돌입한다.

향후 위원회는 포럼, 세미나, 공청회 등 다각적인 숙의 과정을 거쳐 교육 현장의 목소리와 전문가의 의견을 폭넓게 수렴할 계획이다. 이 과정을 통해 도출된 핵심 정책 의제와 위원들의 제안 사항은 전남광주교육행정통합추진단에 직접 전달돼 정책에 반영된다.

도교육청은 이번 위원회를 구심점 삼아 교육행정 통합 논의를 본격적으로 확대하고, 시·도민이 직접 참여하는 '직접 민주주의형' 교육정책 모델을 구축한다는 방침이다. 이를 통해 두 지역이 동반 성장하는 통합교육의 새로운 청사진을 제시하고, 전국으로 확산할 수 있는 모범사례를 창출할 것으로 기대하고 있다.

서영옥 정책기획과장은 "교육비전위원회는 시도민의 집단 지성을 모아 통합교육의 미래를 함께 설계하는 공론의 장이 될 것"이라며 "학생과 학부모, 교직원, 시민사회, 전문가가 합심해 새로운 지역 교육 비전을 제시하길 기대한다"고 말했다.

