뉴트리디데이, 네이버 스토어팜서 김선호 텀블러 이벤트 전개
불러오는 중...닫기
건강기능식품 브랜드 뉴트리디데이(Nutri D-DAY)가 브랜드 모델 김선호와 함께하는 텀블러 증정 이벤트를 네이버 스토어팜 채널에서 단독으로 진행한다. 이번 이벤트는 앞서 진행된 포토카드 굿즈 프로모션 이후 두 번째로 선보이는 브랜드 굿즈 캠페인이다.
행사는 3월 9일부터 3월 31일까지 약 3주간 이어지며, 소비자가 일상에서 건강 관리와 친환경 실천을 동시에 경험할 수 있도록 기획됐다. 텀블러 사용을 통해 일회용품 사용을 줄이고 자연스럽게 지속 가능한 생활 습관을 이어가도록 유도한다는 취지다.
이벤트 참여 방법은 두 가지 방식으로 운영된다. 먼저 뉴트리디데이의 인기 제품으로 구성된 '데일리 액상 3종 세트'를 구매하면 김선호 텀블러를 받을 수 있다. 해당 세트는 시그니처 파이토이뮨 멀티비타민 앤 미네랄 2개, 마그네슘 멀티비타민 비오틴 1개, 바이탈이뮨 100억 프로바이오틱스 1개로 구성돼 일상적인 건강 관리를 돕는 제품 조합으로 마련됐다.
또 다른 참여 방법은 기획전 대상 제품을 구매한 뒤 포토 리뷰를 작성하고, 해당 화면을 캡처해 톡톡 문의로 전달하는 방식이다. 참여가 확인되면 이벤트 굿즈인 김선호 텀블러가 제공된다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
뉴트리디데이 관계자는 "이번 이벤트는 브랜드 모델 김선호와 팬들이 일상 속에서 건강한 루틴을 함께 만들어가자는 취지로 준비했다"며 "단순한 굿즈 증정을 넘어 오랫동안 사용할 수 있는 텀블러를 통해 의미 있는 경험을 전달하고자 했다"고 전했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>