뉴트리디데이, 네이버 스토어팜서 김선호 텀블러 이벤트 전개

건강기능식품 브랜드 뉴트리디데이(Nutri D-DAY)가 브랜드 모델 김선호와 함께하는 텀블러 증정 이벤트를 네이버 스토어팜 채널에서 단독으로 진행한다. 이번 이벤트는 앞서 진행된 포토카드 굿즈 프로모션 이후 두 번째로 선보이는 브랜드 굿즈 캠페인이다.

행사는 3월 9일부터 3월 31일까지 약 3주간 이어지며, 소비자가 일상에서 건강 관리와 친환경 실천을 동시에 경험할 수 있도록 기획됐다. 텀블러 사용을 통해 일회용품 사용을 줄이고 자연스럽게 지속 가능한 생활 습관을 이어가도록 유도한다는 취지다.

이벤트 참여 방법은 두 가지 방식으로 운영된다. 먼저 뉴트리디데이의 인기 제품으로 구성된 '데일리 액상 3종 세트'를 구매하면 김선호 텀블러를 받을 수 있다. 해당 세트는 시그니처 파이토이뮨 멀티비타민 앤 미네랄 2개, 마그네슘 멀티비타민 비오틴 1개, 바이탈이뮨 100억 프로바이오틱스 1개로 구성돼 일상적인 건강 관리를 돕는 제품 조합으로 마련됐다.

또 다른 참여 방법은 기획전 대상 제품을 구매한 뒤 포토 리뷰를 작성하고, 해당 화면을 캡처해 톡톡 문의로 전달하는 방식이다. 참여가 확인되면 이벤트 굿즈인 김선호 텀블러가 제공된다.

뉴트리디데이 관계자는 "이번 이벤트는 브랜드 모델 김선호와 팬들이 일상 속에서 건강한 루틴을 함께 만들어가자는 취지로 준비했다"며 "단순한 굿즈 증정을 넘어 오랫동안 사용할 수 있는 텀블러를 통해 의미 있는 경험을 전달하고자 했다"고 전했다.

