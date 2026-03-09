글로벌 K-아리랑 경연…국악과 현지 전통문화 연계

경남 밀양시는 지난 8일 일본 교토 국제교류회관에서 열린 '밀양아리랑 국제 경연대회(MY K-Arirang Competition in Kyoto)'를 성황리에 마무리했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 해외 현지에서 글로벌 K-아리랑 경연대회를 개최함으로써 국제교류 기반을 강화하고, 국악과 현지 전통문화를 연계한 무대를 통해 무형유산의 현대적 확장 가능성을 위해 마련됐다.

축하공연으로는 교토 코리아 아트센터 일본 전통 공연팀과 밀양 무형유산 '밀양법흥상원놀이' 팀이 함께하는 무대가 펼쳐져 현지 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

이번 경연은 무용·사물놀이·민요 부문인 '전통분야'와 밀양아리랑을 주제로 한 노래·악기·춤 자유곡 경연인 '창작분야'로 나뉘어 진행됐다.

총 70팀이 참가 신청을 하는 등 뜨거운 관심 속에, 예선을 통과한 40팀이 본선 무대에 올라 밀양아리랑을 기반으로 국제 경연대회의 열기를 더했다.

전통분야 종합대상은 부포춤을 선보인 유순자(재일교포)씨가 차지했으며, 전통분야 대상은 신사철가의 경주어린이가야금병창단, 창작분야 대상은 밀양아리랑 와다이코의 오하시료스케가 각각 수상의 영예를 안았다.

이 외에도 부문별 최우수상, 우수상, 장려상과 특별상 등이 고루 수여됐다.

안병구 밀양시장은 "이번 경연대회 개최를 통해 밀양아리랑이 가진 세계적인 문화 콘텐츠로서의 저력과 국제 문화교류의 가능성을 확인했다"라며 "앞으로도 밀양아리랑의 글로벌 브랜드화와 해외 교류 확대를 위해 힘쓰겠다"라고 전했다.

한편, 밀양시는 일본 교토에 이어 6월경에는 우즈베키스탄 타슈켄트에서 '밀양아리랑 국제 경연대회'를 개최해 국제교류 무대를 확장할 계획이며, 현지 협력 기관과의 연계를 통해 글로벌 K-아리랑 콘텐츠 확산을 본격화할 예정이다.

