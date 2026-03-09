2년 연속 한국 대회 개최 확정

5월 28일 부산 아시아드CC 개막

안병훈 "한국에서 경쟁 특별한 자부심"

사우디아라비아 자본이 후원하는 LIV 골프가 2년 연속 한국에서 열린다.

LIV 골프는 오는 5월 28일부터 31일까지 부산 아시아드CC에서 'LIV 골프 코리아 2026'을 개최한다고 9일 발표했다. 2022년 출범한 LIV 골프는 지난해 5월 인천의 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 처음으로 한국 대회를 개최했다. LIV 골프는 아시아드CC와 올해를 시작으로 다년 계약을 맺었다고 밝혔다.

구름 갤러리가 2025 LIV 골프 코리아를 관전하고 있다. LIV 골프 제공 AD 원본보기 아이콘

스콧 오닐 LIV 골프 CEO는 "LIV 골프가 한국으로 돌아오고, 부산에서 개최하게 된 것은 리그와 한국 팬들에게 있어 중요한 단계"라며 "지난 시즌 한국에서의 성공적인 첫 개최를 바탕으로, 한국 팬들에게 다시 한번 기억에 남을 한 주를 선사할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

아시아드CC는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 레이디스 챔피언십과 2002년 아시안게임 등을 개최한 곳이다. 한국 대회 개최 발표로 LIV 골프는 이번 시즌 10개국 14개 대회 일정 편성을 완료했다.

LIV 골프는 올 시즌 첫선을 보인 코리안 골프클럽이 한국 대회의 흥행을 이끌어주길 기대하고 있다. 코리안 골프클럽은 안병훈과 송영한, 김민규, 교포 선수 대니 리(뉴질랜드)로 구성됐다.

주장 안병훈은 "LIV 골프가 한국에서 개최되는 것은 우리 모두에게 매우 큰 의미가 있다. 고국에서, 한국 팬들 앞에서 경쟁한다는 것은 특별한 자부심을 느끼게 한다"면서 "코리안 골프클럽만의 에너지와 열정, 경쟁력을 보여주겠다"고 자신했다.

