한국에너지정보문화재단은 서울 금천구 소재 재단 사옥 1층에서 어린이 체험 중심으로 리뉴얼한 에너지정보관 '에정타운'을 9일 재개관한다고 밝혔다.

재단은 에너지정보관을 주로 찾는 유아 및 초등 저학년 관람객의 이용 특성을 반영해 놀이 기반 체험형 콘텐츠를 강화하는 방향으로 공간을 전면 개편했다. 이번 리뉴얼은 어린이들이 에너지 개념을 보다 쉽고 자연스럽게 이해할 수 있도록 참여 중심 구조로 재구성한 것이 특징이다.

주요 전시물로는 인터랙티브 미디어 기반 참여형 콘텐츠를 통해 어린이들이 게임 방식으로 탄소중립 개념을 쉽게 이해하는 '에코 플레이월'과 관람객이 직접 미션을 구성하는 보드게임 기반 체험 공간인 '에너지 로드맵' 등이 있다. 또한 신체 활동을 통해 여러 에너지원에 대해 이해하는 '에너지 플레이존'은 어린이 관람객 맞춤형으로 구성했다.

이주수 재단 대표이사는"어린이 눈높이에 맞춘 전시물을 통해 에너지를 보다 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 공간을 리뉴얼했다"며 "앞으로도 일상 속에서 에너지를 자연스럽게 접하고 공감할 수 있는 소통 활동을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

에너지정보관 관람은 평일 오전 10시부터 오후 4시까지 가능하며, 5세부터 11세 대상 단체관람은 네이버 예약을 통해 사전 신청 후 이용할 수 있다. 에너지정보관 운영 관련 세부 사항은 재단 홈페이지를 참조하거나 담당자 문의(에너지교육팀)를 통해 확인할 수 있다.

