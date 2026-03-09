80억 규모 긴급바우처 예산 편성

대책회의 열고 지원 방안 점검

물류 지원, 투자 차질 등 수출 지원

대한무역투자진흥공사(코트라)가 정부 발표에 이어 중동 사태의 영향을 받는 기업에 대한 본격 지원에 나섰다. 코트라는 80억원 규모의 '긴급바우처' 예산을 편성해 중동 수출 수출규모가 크거나 수출비중이 높은 애로기업을 대상으로 최대 1.5억원을 지원한다.

산업통상부는 지난 5일 '중동지역 수출 중소기업 지원 간담회'를 열고, 중동 수출 기업에 대한 긴급지원바우처, 대체시장 발굴을 위한 시장조사 및 해외마케팅 지원 등을 확대한다고 밝힌 바 있다. 이에 코트라도 강경성 사장 주재로 9일 오전 8차 대책회의를 열고 피해·애로기업 지원 방안 신속 실행 체계를 점검했다.

코트라는 이날 추가 대책회의 후 '중동 상황 긴급 대응 TF' 및 '중동상황 긴급대응 애로상담 데스크'를 중심으로 중동 수출비중이 높거나 애로 및 피해기업을 능동적으로 지원하겠다는 방침을 밝혔다.

코트라는 80억원 규모의 긴급바우처 예산을 편성해 중동 수출 수출규모가 크거나 수출비중이 높은 애로기업에 신속 심사를 위한 패스트트랙을 도입하고 기업당 최대 1.5억원(국고지원 비중 50~70%)을 지원키로 했다. 11일부터 접수를 개시한다. 당초 수출국향 물류비만 지원해 왔으나 이번 사태 관련 계약 취소, 바이어 연락애로에 따른 반송비용 및 운임할증비도 새롭게 지원항목에 추가했다. 걸프협력회의(GCC) 6개국 중 5개국에 운영중인 해외공동물류센터와 협력해 현지 물류애로를 지원한다.

GCC 7개국 수출 비중 50% 이상인 1000여 개사 및 피해·애로기업을 위한 대체시장 발굴, 시장조사 비용 할인 및 해외마케팅도 기업 문의에 앞서 선제적으로 지원한다는 방침이다.

또 중동 수출 비중이 높은 기업 및 애로 기업에게 중동지역 13개 무역관이 현장에서 매일 모니터링한 현지 비즈니스 관련 동향 정보를 이메일과 홈페이지로 일일 전파해 기업 대응을 돕는다.

이란 및 중동 전문위원을 전담 배치해 수출입, 프로젝트 및 투자 여건 정보 제공 및 애로를 지원한다. 인공지능(AI)플랫폼을 활용해 유사품목 수요가 높은 대체시장을 발굴, 시장 다변화도 지원한다는 방침이다. 공급망 관련해서는 대중동 수입 고의존 품목을 대상으로 비상 모니터링 체계를 가동하고 대체 공급처 발굴 등을 지원한다.

코트라는 지난해 6월 '12일 전쟁'으로 불리는 이스라엘의 이란 공격 직후부터 본사 관련 부서 및 중동지역본부 등 중동지역 13개 무역관으로 구성한 '중동 상황 긴급 대응 TF(태스크포스)'를 운영해왔다. TF는 이란 시위가 불거진 1월 16일부터 위기 대응 '심각' 단계에 준해 사장이 대책반 회의 주재, 일일동향 보고 체계 및 진출기업과 핫라인 연락체계도 가동 중이다.

지난달 28일 미국 및 이스라엘의 이란 공격 직후부터는 TF 활동을 강화하고, 애로 및 피해기업 대상 전담 지원 창구인 '중동 상황 긴급대응 애로상담 데스크'도 확대 운영하고 있다. 이란·이스라엘 뿐 아니라 인근 중동 국가들의 영공이 폐쇄됨에 따라, 중동 TF와 상담데스크는 무역관과 연계해 현지에서 발이 묶인 출장자 및 현지 진출 기업의 대피 등 국민 안전 지원 활동도 수행 중이다.

현재까지 전담 데스크에 접수된 기업들의 애로 유형은 크게 4가지다. ▲중동 지역으로 제품운송 및 대금결제 등 수출 리스크 관련 문의(바이어와 연락 애로, 미수금 회수 방안 등) ▲물류(통관), 보험 등 관련 지원 요청(반송, 지연 및 보험료 초과분 지원 문의 등) ▲직원 체류 관련 진출기업 및 출장자 안전, 피난 관련 문의 ▲투자 및 프로젝트 차질에 따른 법적 자문, 현지 대행사 정보 요청 등이다.

강 사장은 "수출에서 중동 비중은 3% 정도지만 수출기업 수는 1만 4000여개사로 전체 수출기업 수의 14%에 달한다"며 "에너지 이슈 등 수출입에 직간접 영향도 있는 만큼 중동 13개 무역관을 긴밀히 연결하고 관련기관과 협력해 상황을 전파하고, 기업애로 유형에 맞춰 부정적 영향을 최소화하는데 만전을 기하겠다"고 말했다.

코트라 '중동 상황 긴급대응 애로상담 데스크'와 상담 및 지원 요청을 위해서는 유선 전화 또는 코트라 홈페이지 '중동상황 긴급대응 애로상담 데스크' 배너를 클릭해 연결할 수 있다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



